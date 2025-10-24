晩秋に食べたい！【鶏もも肉×ジャガイモ】の人気・注目レシピ7選〜子どもにも好評な一品が揃う
ジューシーな「鶏もも肉」とホクホクの「ジャガイモ」を組み合わせれば、食べ応え抜群のおかずが完成。リーズナブルに満足でき、食べ盛りのお子様や男性も喜んでくれること間違いなしです。
そこで今回は、「鶏もも肉×ジャガイモ」を使った人気・注目レシピをご紹介。
煮物や炒め物など、鶏もも肉とジャガイモの相性の良さを存分に楽しめるレシピが揃っています。ぜひ今晩のおかずの参考にしてみてください。
■ご飯が進む「鶏もも肉とじゃがいものバターしょうゆ炒め」
鶏もも肉の旨味をジャガイモがしっかりキャッチ！ 香ばしいバター醤油が食欲を刺激します。ジャガイモをレンジで加熱して、炒め時間を短縮。鶏もも肉は小麦粉をまぶすことで、タレがしっかりからんで満足感アップします。家族ウケ抜群な一品です。
■鶏もも肉×ジャガイモの絶品レシピ6選
定番の肉じゃがを「鶏もも肉」に代えて、コスパもボリュームも満点に。鶏肉は皮ごと焼くことで、仕上がりに一体感が出ておいしさがアップします。ホクホクのジャガイモに鶏の旨味がしみ込み、牛肉や豚肉とはひと味違うまろやかな味わいが絶品です。
鶏もも肉のコクとあっさり塩味がよく合い、ホッと落ち着く一皿です。野菜の甘みが感じられ、見た目以上に風味豊かで、汁までゴクゴク飲み干せます。甘辛の煮物に飽きたらぜひお試しを。
フライパンで焼くだけのお手軽レシピ。パリッと香ばしい皮目とハーブの香りで、味わうほどに食が進みます。ジャガイモの付け合わせはレンジで完結。ライスを添えて、ワンプレートにしてもGOODです。忙しい日にもイチオシ。
焼き目をつけた鶏もも肉と野菜の甘みがトマトソースに溶け込んで、後を引きます。トマト缶＋赤ワインでしっかり煮詰めていくと、コク深い味わいに。パンにもご飯にも合いますよ。パーティーにもおすすめです。
鶏もも肉とジャガイモを完熟トマトの水分で煮込みます。仕上げにたっぷりのチーズをからめましょう。素材の旨味が凝縮して、さっぱりしつつもコク旨な味わいに。野菜をたくさん食べられるため、お肉少なめでも十分満足できます。
ジューシーな鶏もも肉とまろやかな味わいのクリームがよく合います。ホワイトソースは作らず、ジャガイモのすりおろしを加えてとろみをつけるので楽チン。野菜たっぷりで栄養満点です。肌寒い日にほっこり温まる一品です。
■人気タッグは腹ペコの秋にぴったり！
食欲が増す秋。食べ盛りのお子様がいるおうちだと、いつも以上にボリュームのあるおかずを用意したいですよね。そんなときこそ、人気の「鶏もも肉」に、ホクホクの「ジャガイモ」をプラスした献立の出番！
半端な量の鶏もも肉しかないときでも、ジャガイモを加えてかさ増しすれば、立派なメインに。今回ご紹介したレシピはどれも手軽に作れて、忙しい日にも重宝します。ぜひトライしてみてくださいね。
(川原あやか)
ご飯のお供に！鶏もも肉とじゃがいものバターしょうゆ炒め
【材料】（2人分）
鶏もも肉(小) 1枚(200g)
塩 小さじ 1/4
小麦粉 大さじ 1/2
ジャガイモ(中) 2個(200g)
サラダ油 小さじ 2
<調味料>
バター 20g
しょうゆ 大さじ 1/2
パセリ(刻み) 小さじ 1
【作り方】
1、鶏もも肉はひとくち大に切り、塩、小麦粉をまぶす。ジャガイモは皮つきのままよく洗い、1個ずつぬれたままラップに包む。電子レンジで3分加熱し、裏返してさらに2〜3分加熱し、皮をむいて、ひとくち大に切る。
2、フライパンにサラダ油をひき、中火で鶏もも肉を皮目から両面焼く。8割程火が通ったら、ジャガイモを加え炒める。
3、鶏もも肉に火が通ったら＜調味料＞の材料を加え、バターが溶けるまで炒め、器に盛ってパセリを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
電子レンジは600Wを使用しています。
■鶏もも肉×ジャガイモの絶品レシピ6選
鶏じゃが
定番の肉じゃがを「鶏もも肉」に代えて、コスパもボリュームも満点に。鶏肉は皮ごと焼くことで、仕上がりに一体感が出ておいしさがアップします。ホクホクのジャガイモに鶏の旨味がしみ込み、牛肉や豚肉とはひと味違うまろやかな味わいが絶品です。
鶏ジャガの塩煮
鶏もも肉のコクとあっさり塩味がよく合い、ホッと落ち着く一皿です。野菜の甘みが感じられ、見た目以上に風味豊かで、汁までゴクゴク飲み干せます。甘辛の煮物に飽きたらぜひお試しを。
ハーブ香る！ カリカリチキンソテー
フライパンで焼くだけのお手軽レシピ。パリッと香ばしい皮目とハーブの香りで、味わうほどに食が進みます。ジャガイモの付け合わせはレンジで完結。ライスを添えて、ワンプレートにしてもGOODです。忙しい日にもイチオシ。
鶏ジャガのトマト煮
焼き目をつけた鶏もも肉と野菜の甘みがトマトソースに溶け込んで、後を引きます。トマト缶＋赤ワインでしっかり煮詰めていくと、コク深い味わいに。パンにもご飯にも合いますよ。パーティーにもおすすめです。
鶏肉とジャガイモのトマトチーズ煮
鶏もも肉とジャガイモを完熟トマトの水分で煮込みます。仕上げにたっぷりのチーズをからめましょう。素材の旨味が凝縮して、さっぱりしつつもコク旨な味わいに。野菜をたくさん食べられるため、お肉少なめでも十分満足できます。
チキンのクリーム煮
ジューシーな鶏もも肉とまろやかな味わいのクリームがよく合います。ホワイトソースは作らず、ジャガイモのすりおろしを加えてとろみをつけるので楽チン。野菜たっぷりで栄養満点です。肌寒い日にほっこり温まる一品です。
