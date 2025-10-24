ご飯のお供に！鶏もも肉とじゃがいものバターしょうゆ炒め【材料】（2人分）鶏もも肉(小) 1枚(200g)塩 小さじ 1/4小麦粉 大さじ 1/2ジャガイモ(中) 2個(200g)サラダ油 小さじ 2<調味料>バター 20gしょうゆ 大さじ 1/2パセリ(刻み) 小さじ 1【作り方】1、鶏もも肉はひとくち大に切り、塩、小麦粉をまぶす。ジャガイモは皮つきのままよく洗い、1個ずつぬれたままラップに包む。電子レンジで3分加熱し、裏返してさらに2〜3分加熱し、皮をむいて、ひとくち大に切る。2、フライパンにサラダ油をひき、中火で鶏もも肉を皮目から両面焼く。8割程火が通ったら、ジャガイモを加え炒める。3、鶏もも肉に火が通ったら＜調味料＞の材料を加え、バターが溶けるまで炒め、器に盛ってパセリを散らす。【このレシピのポイント・コツ】電子レンジは600Wを使用しています。