¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±ÀïÁ°Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£ÆüÊÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡£¶·î¤ËÅê¼êÉüµ¢¤·¤¿º£µ¨¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤¬¡¢¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î£µ£µËÜÎÝÂÇ¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤Ç¤Ï¥ï¥¤¥ë¥É¥«¡¼¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±Àï¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥ì¥Ã¥ºÀï¤Ç£²ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤È¤ÎÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£±Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó½éÅÐÈÄ¤Ê¤¬¤é£¶²ó£³¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢Â¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«ÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤Ï¾å¸þ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆóÅáÎ®½Ð¾ì¤·¤¿Âè£´Àï¤ÇÅê¤²¤Æ¤Ï£·²óÅÓÃæ£²°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ£±£°Ã¥»°¿¶¡¢ÂÇ¤Ã¤Æ¤âÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¥¢¡¼¥Á¤ò´Þ¤à£³ËÜÎÝÂÇ¤ÈÅêÂÇ¤Ç°µ´¬¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ¡¢£´Ï¢¾¡ÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡Âè£³Àï¤ÎÁ°Æü£±£µÆü¡ÊÆ±£±£¶Æü¡Ë¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤È¤·¤Æ¤Ï°ÜÀÒ¸å½é¤á¤Æ²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò´º¹Ô¡£¸å¤ÎÉü³è·à¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤â¡Öº£Æü¤â¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³°¤Ç¤·¤«³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò³°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡£¤¢¤ó¤Þ¤ê¥·¡¼¥º¥óÃæ¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»î¹ç¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÍ½¹ð¡£³ÎÇ§»ö¹à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÆâ½ï¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤±¤à¤Ë´¬¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¥·¡¼¥º¥óÃæ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤òÊÝ¤Ä¡¢°¤¤¾õÂÖ¤òÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ª¤«¤Ä¥²¡¼¥à¤¬º£²ó£±½µ´Ö¤°¤é¤¤¶õ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤ò¤É¤ÎÄøÅÙ£±ÀïÌÜ¤Î£±ÂÇÀÊÌÜ¤«¤éÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Þ¤¿Ä©Àï¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ£Ð£Ó¤Ë¿Ê½Ð¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤òÇË¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£²Àï¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¡£Âè£³Àï°Ê¹ß¤â¶¯¹Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£²£³Ç¯£¹·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÇ¼ÔÀìÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÂè£´Àï¤ÎÀèÈ¯¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÄ©¤àÄº¾å·èÀï¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Ð£Ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£µ¡££±£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ£±£¹»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´£±£°»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢£´£±ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬¤Ê¤¬¤é¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£