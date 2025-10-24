ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、２４日（同２５日）に敵地で迎えるブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日のメディアデーに出席。日米報道陣の取材に応じた。

ドジャース移籍１年目だった昨季はメジャー７年目にして初めてポストシーズン（ＰＳ）に進出。地区シリーズでパドレス、ナ・リーグ優勝決定シリーズでメッツを破ってワールドシリーズに駒を進めた。ヤンキースとのワールドシリーズでは第２戦で二盗を試みた際に左肩を脱臼。第３戦以降も強行出場を続けたが、本来の力を発揮出来なかった。昨季は２３年９月に受けた右肘手術の影響で打者専念だったが、今季は第４戦の先発も見込まれ、二刀流で挑む頂上決戦だ。

大谷は「本当に楽しみにしてますし、去年は正直（けがの影響で）チームのみんなと一緒に（ロサンゼルスからニューヨークに）飛んでこられなかったので。病院から一人で来たりとか、本当の意味で全てを味わったわけではないので。そこも含めて今年また新たな経験かなと思います」と話し、「１戦目（を迎える心境）は特には変わらないですかね。途中でちょっとけがをしてしまったので、正直あとの３戦とかはあんまり覚えてないというか。（ベンチの）裏に帰って、治療してまた出てみたいな感じだったので、あんまりゲーム自体をゆっくりというかディフェンスを見る時間もなかったですし。そういう意味ではあんまり味わえてなかったかなと思うので、そこはまた違うのかなと思います」と心待ちにした。

６月に投手復帰した今季は、本塁打王こそ逃したが自己最多の５５本塁打。ＰＳではワイルドカードシリーズ第１戦の本拠地・レッズ戦で２本塁打を放って好スタートを切った。フィリーズとの地区シリーズでは第１戦に先発してポストシーズン初登板ながら６回３失点で勝利投手。打者としてはシリーズを通して苦しんだが、存在感を見せた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでもなかなか打撃の状態は上向かなかったが、先発した第４戦で投げては７回途中２安打無失点１０奪三振、打っても先頭打者アーチを含む３本塁打と投打で圧巻の活躍を見せて、４連勝突破に貢献した。

ＰＳではここまで投手としては２試合に登板して２勝０敗、防御率２・２５。１２イニングを投げて１９三振を奪っている。打者としては全１０試合にフル出場し、４１打数９安打の打率２割２分ながら、５本塁打、９打点をマークしている。