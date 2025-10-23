緑内障は「自覚症状なし」で進行。眼圧を上げる意外な生活習慣とは【医師解説】

失明の原因にもなり得る「緑内障」は、加齢とともに発症リスクが高まるとされています。しかし、加齢以外には、どのようなリスク要因があるのでしょうか。今回は、緑内障のリスク要因について「小江戸眼科内科 白内障・緑内障・糖尿病クリニック」の庄司先生に解説していただきました。

監修医師：

庄司 拓平（小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック）

防衛医科大学校卒業。その後、防衛医科大学校病院専門研修医、行定病院眼科医長、埼玉医科大学眼科准教授などで経験を積む。2022年、埼玉県川越市に「小江戸眼科内科白内障・緑内障・糖尿病クリニック」を開院。医学博士。日本眼科学会専門医、日本緑内障学会評議員、日本視野画像学会評議員、日本レーザー医学会評議員、日本眼科手術学会学術委員。日本網膜硝子体学会、日本眼光学学会、米国眼科学会（AAO）、米国緑内障学会（AGS）の各会員。埼玉医科大学眼科客員教授。

編集部

眼圧が高くなる要因はありますか？

庄司先生

誤った生活習慣が眼圧を上げていることもあります。例えば、横になると眼圧が上がることが知られているのですが、その際にうつ伏せ寝の姿勢をとると、さらに眼圧が上がりやすくなります。また、睡眠時無呼吸症候群も緑内障と関連が強いことが知られています。

編集部

そのほかにも、気をつけたい生活習慣はありますか？

庄司先生

閉塞隅角型の緑内障では、スマートフォンを長時間使用したり、デスクワークで下を向く姿勢が長く続いたりすることも、眼圧上昇のリスク要因となります。また、ヨガのポーズの中で頭位を下にする（逆立ちのようなポーズ）と、眼圧は急激に上昇すると考えられています。いわゆる「頭に血が上るような姿勢」は避けた方がいいでしょう。加えて、喫煙も緑内障の進行に関連するといった報告もされています。

編集部

様々なことが眼圧を上昇させる要因になり得るのですね。

庄司先生

そのほかにも、水分を一気に補充すると眼圧が上昇するとも言われています。夏の暑いときにがぶ飲みして水分補給するのは避けた方がいいでしょう。

編集部

眼圧が高くなっているというのは、自覚症状があるのですか？

庄司先生

いいえ、特に自覚症状はありません。急激に眼圧が上昇した際には目の違和感や軽い痛みなどを感じることがあるかもしれませんが、ほとんど気づかないと思います。また、緑内障を発症しても初期であれば、中心から離れた場所に小さく視野欠損が生じる程度であり、自覚症状はほとんどありません。そのため、発症リスクが高くなる40歳を超えたら、定期的に眼科を受診して緑内障を発症していないか調べることが必要です。

※この記事はMedical DOCにて＜「緑内障」はストレスでも発症する!? リスク要因・予防法を医師が解説!＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。