¡Ú¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¶µ¤¨¤ë¡ÛÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂçÂ»¡ª¡Ö¤ª¤Þ¤«¤»Åê»ñ¡×¤ÎÁ°¤ËÃÎ¤ë¤Ù¤¡Ä¼ê¿ôÎÁ1¡ó¤Î½Å¤¹¤®¤ë¸½¼Â
30Ç¯¸å¤ËÀäË¾Åª¤Êº¹¤¬¤Ä¤¯¡¢¥ª¥ë¥«¥ó¤È¥í¥Ü¥¢¥É¤Î·èÄêÅª°ã¤¤
¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ó¥°¡¦¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ë½¢Ç¤¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢200Ãû±ßÄ¶¤Î±¿ÍÑ»Ä¹â¤ò¸Ø¤ëÀ¤³¦Í¿ô¤Îµ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¤æ¤¦¤Á¤ç¶ä¹Ô¤ÇÅê»ñÀïÎ¬¤ò¸£°ú¡£¤½¤ó¤Ê¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤ÎºÇÁ°Àþ¤òÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤¬°ìÀ¸»È¤¨¤ë¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡×¡ÖS¡õP500¡×¤Î¡È¼¡¤ÎÅê»ñ½Ñ¡É¤òÅ°Äì»ØÆî¤·¤¿½é¤ÎÃø½ñ¡ØºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÄÅê»ñ½Ñ¡Ú¼ÂÁ©¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Û¡¡¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤Ç¤Ï¡¢Åê»ñ½é¿´¼Ô¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯Åê»ñ¼êË¡¤òÂÎ·Ï²½¡£¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹»Å¹þ¤ß¤Î¡ÖÅê»ñ»×¹Í¡×¤ä¡Ö¥ª¥ë¥«¥ó¡Ü4»ñ»º¶ÑÅù·¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÁ©Åª¤Ê¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ê»ñ»ºÇÛÊ¬¡Ë¤Î¹½ÃÛÊýË¡¡¢ÍË¾¤Ê¸ÄÊÌ³ô¤Î¸«¤Ä¤±Êý¤Þ¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÌòÎ©¤Ä¥Î¥¦¥Ï¥¦¤¬ËþºÜ¡ª
»ä¤¬¥í¥Ü¥¢¥É¤Ë´¶¤¸¤ë¡Ö2¤Ä¤Î²ÁÃÍ¡×
¥Í¥Ã¥È¤À¤±¤Ç¼è°ú¤¬´°·ë¤¹¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡Ê¥í¥Ü¥¢¥É¡Ë¥í¥Ü¥¢¥É¤Ë¤Ï¡¢2¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È»ä¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ¡¡§¶âÍ»ÃÎ¼±¤ÏÉÔÍ×¡¢¥¹¥Þ¥Û°ì¤Ä¤Ç´°·ë¤¹¤ë¡ÖÁàºîÀ¡×
1¤Ä¤Ï¡¢ÁàºîÀ¤Î¤è¤µ¤Ç¤¹¡£¾Ú·ô²ñ¼Ò¤Ç¸ýºÂ¤ò³«Àß¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Î¾¦ÉÊÁª¤Ó¤âÌÌÅÝ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¥í¥Ü¥¢¥ÉºÇÂç¼ê¡Ö¥¦¥§¥ë¥¹¥Ê¥Ó¡×¤äSBI¥°¥ë¡¼¥×»±²¼¡Ö¥Õ¥©¥ê¥ª¡×¤Ê¤É¤Î¥í¥Ü¥¢¥É¥¢¥×¥ê¤Ï¡¢¸Â¤é¤ì¤¿¿®Íê¤Ç¤¤ë¶âÍ»¾¦ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¡¢¤¿¤È¤¨¶âÍ»ÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â¥¹¥Þ¥Û1¤Ä¤Ç¾¦ÉÊÁª¤Ó¤¬¤Ç¤¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤µ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤³¤ÎÁàºîÀ¤Î¤è¤µ¤À¤±¤Ç¤âÍøÍÑ¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ÁÃÍ¢¡§¤ª¤Þ¤«¤»¤Ç¤¤ë¡Ö¼«Æ°±¿ÍÑ¤ÎÊØÍø¤µ¡×
¤â¤¦1¤Ä¤Î²ÁÃÍ¤Ï¡¢¼«Æ°±¿ÍÑ¤ÎÊØÍø¤µ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤Ç¤ï¤¶¤ï¤¶¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¡Ê»ñ»º¹½À®³ä¹ç¡Ë¤Ê¤É¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Åê»ñÌÜÅª¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë±þ¤¸¤¿Åê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¥í¥Ü¥¢¥É³Æ¼Ò¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¼«Æ°±¿ÍÑ¤ËÌó1¡ó¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¤¬¸«¤¿¡Ö¥³¥¹¥ÈÉé¤±¡×¤È¤¤¤¦ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¿¿¼Â
¤³¤Î¼ê¿ôÎÁ¤ÏÄ¹´üÅê»ñ¤Î¥³¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤¯¡¢¥×¥í¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤¿·Ð¸³¤«¤é¤¤¤¦¤È¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë1¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÄ¶²á¥ê¥¿¡¼¥ó¡Ê¦Á¡Ë¤òÀ¸¤à¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤Æ¤â¡È¥³¥¹¥ÈÉé¤±¡É¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ä¹´ü¤Ç¸«¤ë¤Û¤É³«¤¤¤Æ¤¤¤¯¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤Îº¹
Îã¤¨¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ÈÀè¿Ê¹ñ¤Î³ô¼°¤ÈºÄ·ô¤Ë25¡ó¤º¤ÄÅê»ñ¤¹¤ë¡Ö4»ñ»º¶ÑÅù·¿¡×¤ÎÅê»ñ¿®Â÷¤òÇã¤¤¡¢Ç¯Î¨3.5¡ó¤Ç10Ç¯¡¢30Ç¯¤È±¿ÍÑ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì1.4ÇÜ¡¢2.8ÇÜ¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¥í¥Ü¥¢¥É¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¿®Â÷Êó½·¤ò»ÙÊ§¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Ï1.3ÇÜ¡¢2.1ÇÜ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Îº¹¤ÏËä¤á¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡©
¥Ù¡¼¥ë¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿±¿ÍÑ¤Î¼ÂÎÏ
¤³¤Î¥ê¥¿¡¼¥ó¤Îº¹¤ò¥í¥Ü¥¢¥É¤Î¼«Æ°±¿ÍÑ¤ÎÀ®²Ì¤ÇËä¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤¬²ÄÇ½¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Þ¤»¤ó¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÀâÌÀ¤¬Âç¼ê¤Î¥í¥Ü¥¢¥ÉÄó¶¡²ñ¼Ò¤«¤é¤Ê¤¯¡¢¾ðÊó³«¼¨¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¼ê´Ö¤ò¾Ê¤¯¤«¡¢¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÄÉµá¤¹¤ë¤«
¥í¥Ü¥¢¥É¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤ÇÍÍø¤ÊÁªÂò»è
±¿ÍÑ¤òÇ¤¤»¤Æ¼ê´Ö¤ò¾Ê¤±¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¥í¥Ü¥¢¥É¤ÏÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥í¥Ü¥¢¥É¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤ëÄ¶²á¥ê¥¿¡¼¥ó¤¬¡¢¥³¥¹¥È¤òÄ¶¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢»°É©UFJ¥¢¥»¥Ã¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤Î¥ª¥ë¥«¥ó¡ÊeMAXIS Slim Á´À¤³¦³ô¼°<¥ª¡¼¥ë¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼>¡×¤ä¡¢ÆüËÜ¤ÎÇ¯¶â¤ò±¿ÍÑ¤¹¤ëÇ¯¶âÀÑÎ©¶â´ÉÍý±¿ÍÑÆÈÎ©¹ÔÀ¯Ë¡¿Í¡ÊGPIF¡Ë¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤¹¤ë¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¡¢¼«Ê¬¤ÎÇ¯Îð¤ä¥ê¥¹¥¯µöÍÆÅÙ¤Ë±þ¤¸¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¡¢¥í¥Ü¥¢¥É¤è¤ê¤âÄã¥³¥¹¥È¤ÇÍÍø¤Ê¥ê¥¿¡¼¥ó¤òÆÀ¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡ØºÇ¸å¤Ë¾¡¤ÄÅê»ñ½Ñ¡Ú¼ÂÁ©¥Ð¥¤¥Ö¥ë¡Û ¥´¡¼¥ë¥É¥Þ¥ó¡¦¥µ¥Ã¥¯¥¹¤Î¸µ¥È¥Ã¥×¥È¥ì¡¼¥À¡¼¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö³ô¼°Åê»ñ¤Î¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÀïÎ¬¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£