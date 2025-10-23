Image: サムスン

公式サイトには「Buy now」のボタンがありますが、日本での販売は未定です。未発表です。

ついに出ました。Android印がつくXRヘッドセット「Galaxy XR」がSamsung（サムスン）から発表されました。本体部がApple Vision Proに似ているあたりはニコヤカな視線で見るとして、映像は綺麗（重要）、とても多機能（重要）、前側のディスプレイはない（多分重要）、それでいてApple Vision Proの約半額といえる1,800ドル（約27万3000円）で登場します。

世界中の反応を見てみると、かなりの歓迎ムードですね。「これなら買えるかも？」といったチャレンジ精神剥き出しのコメントもありました。

あなたが見ているものをGeminiも見ている

Googleが開発しているAndroid XRを搭載するだけあって、Geminiとシステムレベルで統合されています。アプリを実行しながらGeminiに話しかけ、操作をしてもらうこともできちゃう。

Image: サムスン

Image: サムスン

ユーザーが見ている場所をアイトラッキングで、指先で囲んだ部分をハンドトラッキングで、または声で「これなあに？」といえば映像や画像を認識して「これは◯◯だね」と教えてくれるなど、いろんな方法でAIと対話ができるみたい。

MR機能を使えば、現実世界のモノや文字も認識してくれますし、同じ世界を見ながら話して作業を進められる。新しい世界ですねこれ。

解像度は片目4K級。90Hzでなめらか表示

Image: サムスン

アップルのM2、そしてM5チップと比べたらどれくらいの性能を持っているんだろう？ Snapdragon XR2+ Gen 2で映像もセンサーもコントロールします。

Micro-OLEDパネルの解像度は片目あたり3,552×3,840ピクセル。Apple Vision Proより綺麗ですね。90Hzのリフレッシュレートも十分なスペックといえそう。常にこの書き換え速度を保てるなら、ですが。

PC VRいけます。Viture Desktopも発売済み

Image: サムスン

以前からVRやXRの民として生きてきたかたもご安心ください。PCとの接続機能は備わっているようなので、超巨大仮想ディスプレイとしてもアリということ。Android XR用のVirtual Desktopも発売されたので、Steam VRのゲームやアプリも使えそう。

ただしコントローラーは別売りです

Image: サムスン

VRゲームやソーシャルVRをこよなく愛しているなら、別売りのGalaxy XR Controllerも手に入れたいところ。250ドル（約3万8000円）なので、本体価格と合わせると30万円コースになっちゃうんだけどね。

とはいえ、最初からコントローラーを用意してくれたことに感謝します。サムスンも、そしてアップルもGoogleもフィジカルなコントローラーがなくハンドトラッキング＆アイトラッキングで使える未来を見ているのかもしれませんが、物理ボタンやジョイスティック、位置センサーの便利さはまだ当分は見逃したくないところがありますし。

Source: サムスン