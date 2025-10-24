¹â»ÔÁáÉÄ»á¤ÏÂÐÃæ¶¯¹ÅÇÉ¤À¤¬±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¡½Ãæ¹ñ¿ÍÀìÌç²È
2025Ç¯10·î22Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¹á¹Á01¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂÐÃæ¶¯¹Å»ÑÀª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶â»¸±É¡Ê¥¸¥ó¡¦¥Ä¥¡¥ó¥í¥ó¡ËÃæ¹ñ¿ÍÌ±Âç³Ø¹ñºÝ´Ø·¸³Ø±¡¶µ¼ø¤¬Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿É¾ÏÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶â»á¤Ï¡Ö¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ï¤è¤¯¹Í¤¨¤ë¤Ù¤¤À¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¶¯¹Å»ÑÀª¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤ë¤«¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤òÈ¯É½¡£¶â»á¤Ï¤Þ¤º¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬¡ÖÆüËÜ¤Î¶Ë±¦À¯¼£²È¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¡¢·ûË¡Âè9¾ò¤Î²þÀµ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¡Ö¹ñËÉ·³¡×¤Ø¤Î²þ¾Î¼çÄ¥¤äÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤Ø¤Î»²ÇÒ·ø»ý¡¢ÆîµþÂçµÔ»¦¤ÎÈÝÄê¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæ¹ñ¿¯Î¬¤ò¡Ö¼«±ÒÀïÁè¡×¤È¤¹¤ë¼çÄ¥¡¢Àí³Õ½ôÅç¤äÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤ª¤±¤ë¶¯¹Å»ÑÀª¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¾ùÊâ¤»¤º¡×¡ÖÂæÏÑÍ»ö¤ÏÆüËÜÍ»ö¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÄ¥¤Ê¤É¤ò±¦ÍãÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Í¿ÅÞ¡¦¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢Î©¤òÁÈ¤ó¤Ç¹â»Ô¼óÁêÃÂÀ¸¤ò¸å²¡¤·¤·¤¿ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âÆ±ÍÍ¤Ë±¦ÍãÀ¯ÅÞ¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö±¦±¦·ë¹ç¡×¤ÎÀ¯¸¢À®Î©¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÂÐÃæÀ¯ºö¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀ¯¸¢¤è¤ê¤â¤µ¤é¤Ë²á·ã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Î¼óÁê½¢Ç¤¤¬¸½ºß¤ÎÆüÃæ´Ø·¸¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¾®¤µ¤ÊÊÑ¿ô¡×¤Ë²á¤®¤º¡¢¿ÓÂç¤Ê¾×·â¤òÍ¿¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤ÎÍ½Â¬¤ò¼¨¤·¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡ÖÆüÃæÎ¾¹ñ¤Î¹ñÎÏÈæ³Ó¤¬º¬ËÜÅª¤ËÊÑ²½¤·¤¿¡×¤³¤È¤Ë¸ÀµÚ¡£¤«¤Ä¤Æ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤Î¹ñÎÏ¤Ïº£¤äÆüËÜ¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¶ÉÊÑ²½¤ËÂÐ¤·¤Æ°ì´î°ìÍ«¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÎäÀÅ¤Ë´Ñ»¡¤·¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê°ì´ÓÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¤¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Î¿ÊÅ¸¤Ë´Ø¤¹¤ë¼çÆ³¸¢¤òÃæ¹ñËÜÅÚ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹°®¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÂæÏÑÆâÉô¤ÎÀªÎÏ¤äÊÆ¹ñ¡¢ÆüËÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¾ðÀª¤¬º¸±¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¤â¼çÄ¥¡£Ãæ¹ñ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Ë¤è¤ëÂæÏÑ³¤¶®¤Ø¤Î²ðÆþ¤òÁË»ß¤¹¤ë·è°Õ¡¢¼«¿®¡¢Ç½ÎÏ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¤ËÇ½ÎÏ¤ÇÎô¤ëÆüËÜ¤Ë¤è¤ë²ðÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÁË»ß¤¹¤ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¶â»á¤Ï¡¢¡Ö¤â¤·¹â»Ô»á¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¸ÀÏÀ¤ò¤«¤¿¤¯¤Ê¤ËÈ¯É½¤·¡¢»É·ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¤½¤Î¸í¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤òÊÑ¤¨¤ë¤³¤È¤ò¶¯Í×¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£Ãæ¹ñ¤ÎÁí¹çÅª¤Ê¹ñÎÏ¤¬ÆüËÜ¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÅÝÅª¤ÊÍ¥°Ì¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¡ØÉðÆÁ¤ò¤â¤Ã¤Æ¿Í¤òÉþ½¾¤µ¤»¤ë¡Ù¤Ù¤¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶¯Âç¤Ê¼ÂÎÏ¤ÎÁ°¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤¬Âç¤¤ÊÇÈÉ÷¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸¡¦ËÝÌõ/Àî¿¬¡Ë