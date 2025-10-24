『コーチ』人当たりの良い刑事・所貴之（犬飼貴丈）、有名俳優の取り調べに臨む【第2話あらすじ】
俳優の唐沢寿明が主演を務めるテレ東ドラマ9『コーチ』（毎週金曜 後9：00）の第1話が、きょう24日に放送される。
【場面カット】不敵な表情…容疑者となる有名俳優の増岡（渡邊圭祐）
原作は、元新聞記者ならではのリアリティーある描写でベストセラーを多数生み出している堂場瞬一氏による警察小説『コーチ』（創元推理文庫）。捜査に失敗し、行き詰まり、逃げ出したくなっている若手刑事たち。そこに現れた“冴えないおじさん”向井光太郎（唐沢）。実は、警視庁人事二課から派遣された特命職員だった。「コーチ」の的確なアドバイスで、刑事としてだけではなく、人間としても成長していく、異色の警察エンターテインメント。
第2話に登場するのは、犬飼貴丈演じる東新宿署刑事課強行犯係刑事・所貴之。取調べのスペシャリストを目指しているが、容疑者に言い負かされ、自供を引き出せずに悩んでいる。
■第2話あらすじ
東新宿署の所（犬飼）はその人当たりの良さを活かそうと、取調べ担当官を目指している。しかし、いざ本番になると大学生（田中洸希）にすら振り回される始末。そこへ応援という名目で、向井が現れる。容疑者の弱みにつけ込むような向井のやり方に不満を覚える所だが…。そんな折、とあるクラブで乱闘騒ぎが発生。被害者の証言によると犯人は有名俳優の増岡（渡邊圭祐）らしい。所は増岡の取り調べを任されることに。
