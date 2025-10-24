King ＆ Prince新アルバム『STARRING』12・24発売 4大ドームツアー＆POP-UP STOREも開催へ
King ＆ Princeが、7枚目のアルバム『STARRING』（読み：スターリング）を12月24日に発売することが決定した。今作のテーマは「映画」。収録曲を架空の映画の主題歌に見立て、その映画のポスターや特報まですべてを制作。2人だからこそ実現できた前代未聞のコンセプトアルバムとなる。そして、同アルバムを引っ提げた4大ドームツアーも開催する。
【番組カット】かまいたち濱家＆生田絵梨花とトークをするKing ＆ Prince
今回のアルバムは、King ＆ Princeの2人がファンだけでなく、聴いてくれた人全員に楽しんでもらえるよう、一からコンセプトを考案。テーマが映画ということで、音だけでなく映像でもたっぷりと楽しめる作品となっている。全容は今後明らかになっていく予定。
クラシカルでファンタジックで、でもどこか懐かしさのある映画館。迎えるのは、支配人にふんした永瀬廉と高橋海人（※高＝はしごだか）。そして2人を手伝う、不思議に動く手袋たち…。収録されるのは、「HEART」「What We Got 〜奇跡はきみと〜」「I Know」、そしてリード曲「Theater」を含めた全12曲。
そのすべてを架空の映画館で上映される“映画”に見立て、ポスターと特報を完全オリジナルで制作。主演（＝STARRING）はすべてKing ＆ Prince。音楽と映画への愛がたっぷり詰まっていて、聴いてくれるあなたの明日のための、そんなアルバムとなっている。
このほど、最新ビジュアルが公開され、期間限定の特設SNSアカウントも開設。映画館でのスペシャルレッドカーペットイベント、全国での特報＆メイキング先行試写会、さらに自身2度目となるPOP-UP STOREの実施も決定した。『King ＆ Prince POP-UP STORE 2026 STARRING』は来年1月より全国5都市にて開催。POP-UP STORE、ドームツアーの詳細は後日発表される。
