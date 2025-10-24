NHK大阪、スポーツお宝アーカイブ一挙公開 この世を去った伝説のストライカーの素顔も【見どころ】
NHK大阪放送局（JOBK）は今年、前身の社団法人大阪放送局放送開始から100年を迎え、24日午後7時57分から『発掘★BK100年遺産 スポーツお宝アーカイブ 全部見せます！』（総合・関西地方）を送る。
【番組カット】懐かしい！花束を手に両手を挙げた伝説のストライカー
同局に残る膨大なアーカイブから、関西ゆかりのアスリートたちの伝説の試合や知られざる名場面などを一挙公開する。ゲストはお笑いコンビ・ますだおかだの岡田圭右とプロフィギュアスケーターの織田信成。進行は一柳亜矢子アナウンサー。
【内容】
■『日本を沸かせたアスリートたちの青春時代！』
1988年のソウル五輪・男子体操の団体総合で、銅メダルを獲得した池谷・西川の高校生コンビ。その翌月に出場した国体の会場には、アイドルコンサートのようなファンの長蛇の列が。“浪速のロッキー”こと赤井英和は、当時、プロデビューから12連続KOの日本タイ記録を樹立。密着取材したドキュメンタリー映像の中には、地元・西成の人々と気さくに心通わせ、少年たちとトレーニングに励むロッキーの姿が。関西ゆかりのアスリートたちの青春時代がよみがえる。
■『懐かしの昭和〜平成の関西プロ野球の秘蔵映像！』
1959年に在阪球団で初めて日本シリーズを制した南海ホークスの御堂筋パレードや、阪急ブレーブスの“世界の盗塁王”福本豊の激走、メジャーリーグ挑戦のパイオニアとなった近鉄バファローズの野茂英雄のトルネード投法、阪神・淡路大震災の年、オリックスブルーウェーブをリーグ優勝に導いた、21歳のイチローの超美技や感動のインタビュー。そして1985年の阪神優勝に熱狂するファンを生中継したNHKアナウンサーの大奮闘…在阪球団の秘蔵映像を一挙公開。
■『世界が認めた京都出身のストライカー・釜本邦茂！』
メキシコ五輪で得点王を獲得した伝説のストライカー・釜本邦茂。実はその前の東京五輪でも大活躍。貴重な映像が残されていた。左サイドを走る釜本からセンタリングを受け、強豪アルゼンチンから日本がヘディングで1点をもぎ取ったシーン。シュートを決めたのは、もう一人のサッカー界のレジェンド・川淵三郎だった。今回、現役時代の釜本のスゴさを語るのは、同時代を駆け抜けた川淵。釜本が蹴るとき、対戦相手が壁に立つのを怖がった、戦慄のフリーキックの威力とは。貴重な証言を元に、今年惜しまれつつこの世を去った伝説のストライカーの素顔に迫る。
【コメント】
■岡田圭右
さすがNHK！見たことない貴重な映像だらけ!!感動の名場面だけでなく、関西ならではの笑える映像もいっぱい。僕は懐かしの在阪球団が見られて良かった。
■織田信成
レジェンドたちの貴重な映像に感激！赤井さんがボクシングしているのを初めて見ました。ファンに愛されたアスリートたちのキャラの濃さは関西ならでは！優勝の瞬間に、グラウンドでファンに胴上げされているプロ野球の監督の映像は必見です!!
