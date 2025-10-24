岩本照“辰之助”は護衛をしながら連続殺人事件の真相を探る 『恋する警護24時 season2』第2話あらすじ
Snow Manの岩本照が主演、ヒロインを白石麻衣が務めるテレビ朝日系金曜ナイトドラマ『恋する警護24時 season2』第2話（毎週金曜 後11：15）が24日に放送される。このほど第2話のあらすじ、場面写真が公開された。
【写真】オーラ抜群！前作に引き続き主題歌を担当するSnow Man
2024年1月期にオシドラサタデー枠で放送された『恋する警護24時』の続編。season2では、会社の事業拡大に伴い、無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本）は新警護チームと共に再始動。一方、白石演じる弁護士の岸村里夏とは遠距離恋愛となり…。
■第2話あらすじ
「これは俺の任務じゃない」――辰之助は、連続殺人事件の真犯人である可能性が浮上した五十嵐聖（大地伸永）の警護を続けることに葛藤する。しかし、社長の塚本和江（松下由樹）の助言を受けた辰之助は、警護をしながら自ら真相を確かめることを決意。一方、辰之助は三雲千早（成海璃子）にはまだ五十嵐の真犯人説は疑惑の段階ゆえに慎重に動くよう諭すが、またしても千早はけんか腰で反論してきて…（!?）
そんな中、五十嵐のもとに大量のファンレターが届けられる。そのほとんどが浜本若葉（水谷果穂）という女性からのもので、それを見た五十嵐の表情が強張ったことに辰之助は気づく。五十嵐によると、若葉はかつて一時期だけ仲良くしていたことがある女性で、事件以降、なぜか一方的に差し入れなどが送られてきたという。若葉の写真を見た辰之助は、五十嵐が釈放された際の人だかりの中に若葉がいたことを思い出し、警戒感を強める。
辰之助たち警護チームが五十嵐を長野の親せき宅へ送り届ける日、五十嵐の希望でその道中にあるそば屋さんへ立ち寄ることに。すると、その店に若葉が突然現れ…。
一方、辰之助はついに里夏との遠距離恋愛をスタート。内心そわそわしながらも平静を装いビデオ通話で里夏と話していると、画面越しに思わぬ事態が発生し…。
