倉科カナ、意外な稼ぎ方に興味津々「私もなにか見つけてみたい」【コメントあり】
俳優の倉科カナが、24日放送のテレ東『所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！』（毎週金曜 後8：00）に出演する。
【番組カット】ブラックのミニスカ衣装で出演した倉科カナ
倉科をゲストに迎え、『日本全国、こんな所でお宝探し・夢探し！スペシャル』を届ける。倉科も応援したくなったという「驚きの遠距離通学！なぜそんな遠くから通っているんですか？」では、東京都目黒区の学校から帰宅する学生に、別府ちゃん（エイトブリッジ）が密着。一体、どこから通っているのか。頑張って通学している少女の夢とは。
「開かずの金庫」では、村上健志（フルーツポンチ）が京都府宇治田原町での開錠をリポート。200年の歴史を持つ製茶店・田丸屋で半世紀にわたり開いていないという英国製の金庫の中には一体何が。そして、「拾って稼ぐ！」では、バッツネが意外な方法で稼いでいる仕事人に密着する。
同番組では、17日、24日、31日と3週連続で10月期ドラマ9『コーチ』主演の唐沢寿明をはじめ、倉科、犬飼貴丈がゲスト出演する。
■倉科カナコメント
20年間続いてらっしゃるっていうのもあって、アットホームな感じがあり、暖かい雰囲気で、何しゃべっても拾ってくださるし、広がっていくので、純粋に番組を楽しめました！「拾って稼ぐ」は、ためになりました。いま、至る所に物があふれている中で、ちょっと視点をかえてみればお金になったり、捨ててあるものでも価値があったり、着眼点をずらすことによって稼ぐことがおもしろいし、私もなにか見つけてみたいなと思いました。『そこんトコロ』を楽しんでいただいた後に、『コーチ』は若手刑事たちが成長していく話でハートフルでもあり、ヒューマン要素もありつつサスペンス要素もある新しい刑事ドラマとなっているので、ぜひ見ていただけたらうれしいです！
