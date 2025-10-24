◇2025年プロ野球ドラフト会議(23日)

健大高崎(群馬)の石垣元気投手と佐藤龍月投手が互いの思いを語りました。

石垣投手はロッテからドラフト1位指名。今年の春のセンバツ甲子園では155キロを記録した剛腕は、夏のU-18侍ジャパンでも躍動。指名されたときは無表情でしたが、「いつも、監督さんから表情に出し過ぎるなといわれていた。なるべく感情を抑えて待っていました」と明かし、会見では「ホッとしています」と一言。プロ入り後は、「先発ピッチャーで、先発完投できるようなピッチャーになりたいです」と力を込めました。

健大高崎は、同学年の佐藤投手もオリックスに3位指名。佐藤投手はトミー・ジョン手術を受けてこの夏に復帰。指名の際には涙を流し、「率直にうれしい気持ちです。支えてくれた方たちに恩返しができた」と思いを明かしました。

プロの舞台で戦うこととなった2人。それぞれの存在について、石垣投手は、「龍月がいなかったらここまで成長できなかった。本当にありがとう」と隣に座る友の方を向いて感謝。

佐藤投手は、「本当に石垣がいなければここまで成長できなかったと思いますし、辛いときも石垣が声かけてくれて夏に復帰できたと思うので、本当に感謝しています」とともに戦った仲間に言葉を送りました。