¡¡2025Ç¯12·î¤Ë²ò»¶¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2¡×¤Î±ü¤æ¤¤¤¬¡¢¡Ö¥ä¥ó¥°¥¢¥Ë¥Þ¥ëWeb¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¥Ü¥Ç¥£¡ª¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÄ©È¯¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¤·¤¿±ü¤æ¤¤
¡¡ÌÀ¤ë¤¯¥Ï¥¸¤±¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥»¥¯¥·¡¼¤ÊÄ©È¯¤¬º®¤¶¤ê¹ç¤¦¡È¥®¥ã¥ë¤æ¤¤¡É¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±ü¤Ï5·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¡£Ã´Åö¥«¥é¡¼¤Ï²«¿§¤Ç¡¢¼ñÌ£¤Ï¡Ö¿©¤Ù¤ë¡¢¿²¤ë¡¢¥é¥¤¥Ö¹Ô¤¯¡¢¥É¥é¥àÃ¡¤¯¡¢³Ú´ïÃÆ¤¯¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
