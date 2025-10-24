2026年サッカーW杯、2027年ラグビーW杯に向け、森保一監督とエディー・ジョーンズヘッドコーチのスペシャル対談が実現。日本をW杯の舞台で世界を驚かせる勝利へと導いた両指揮官。ラグビーは2015年、当時世界ランキング3位・南アフリカからスポーツ史上最大の番狂わせとも言われる大金星を挙げました。

■指揮官が語る歴史的勝利の裏側

森保「チームがステップアップする過程を明確に描きながら、今の力からどうやって積み上げをして強くしていこうかということが明確に分かっている。世界の基準を持っている方が、日本の現在地と未来を見据えて指導してくれるのは、世界で勝つ確率は上がっていくと思います」

エディー「2015年当時は基本的にアマチュアのチームでした。ラグビーが彼らにとって一日で一番ワクワクする時間で、かなり厳しく練習しながらも、チームには自由な雰囲気がありました。何かすごいことをやろうと信じさせるのは比較的簡単でした」

森保「最後同点で終わるのか逆転にさせるのかといったところも、恐らく厳しいいろいろなことを培った中で、選手たちがどうやったら“勝てるか”ということを判断して最後勝ちに持っていったという歴史があると思います」

エディー「(2022年サッカーW杯の)ドイツ戦とスペイン戦はいずれも大きな勝利でした。日本が世界の強豪を破るのは本当に素晴らしいことです。その試合でどんな戦術的な優位を得ることができたのでしょうか」

森保「陸上でいうと短距離型100mで勝つよりも、マラソン型で勝っていこうと考えていました。最初耐えて、そこから相手が少し緩んできたところを勝ちに持っていく戦いでした」

エディー「後半流れが変わるのが分かりましたし、日本がどんどん強さを見せていて何か起きるのは必然という空気がありました。面白いことに我々もウェールズ戦でも同じような戦術を取りました」

7月、ラグビー日本代表も同じ戦い方で、ヨーロッパの強豪ウェールズから12年ぶりの歴史的勝利を挙げました。

エディー「試合の最後の20分で勝負を決めたかったので、とにかく相手についていくという戦い方をしました。残り20分で自由にプレー出来てフィットネスで相手を上回れると思っていました。面白いことに試合後の選手に勝因を聞いたらやるべきことのイメージが頭の中ではっきりしていたと言っていました」

■世界で勝つための戦術の変化

森保「2期目はもうそれは通じないと思っています。(競馬で例えると)差し馬より、先行勝ち切りの逃げ馬で勝っていけるように2期目はトライしています」

エディー「森保監督の言う通り、ずっと耐える展開だけに頼っていては難しい。試合の最初の20分で非常に速い展開で主導権を握り、その後は落ち着いてコントロールして最後は力強く締めくくりたいです」

森保「(サッカーも)戦い方を同じにしたいと思います。先行勝ち切りできるように。エディーさんがラグビーで表現されることをサッカーでも表現できるようにしたいと思います」

サッカーは今月14日、王国・ブラジル相手に歴史的初勝利を挙げました。ラグビーも2年後のW杯開催国・強豪オーストラリア相手に歴史的初勝利を目指します。試合は25日(土)東京・国立競技場で午後2時50分キックオフです。