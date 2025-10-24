名門大が科学的に実証の“習慣化”を紹介 「すごい習慣大百科」、初のBOOK1位【オリコンランキング】
名門大学の研究機関で証明された「習慣化」のテクニックを紹介した堀田秀吾氏『ハーバード、スタンフォード、オックスフォード… 科学的に証明された すごい習慣大百科』（SBクリエイティブ）が、今年7月の発売から徐々に順位を上げ、10月24日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、本作初の1位を獲得した。
本作は2025年8月18日付で56位にランクインし、初のTOP100入り。9月15日付で初めてTOP3入りすると、その後も上位をキープし、前々週10月13日付で5位、前週10月20日付で3位と推移し、最新10月27日付で初めて1位に浮上した。
週間売上は1万6933部で、累積売上は13万3427部に。同ランキングのビジネス書ジャンル、自己啓発書ジャンルでも1位を獲得した。
本作は、仕事、ダイエット、健康管理、勉強、目標達成など、すべて成功のカギは「習慣化」にあるとして、米ハーバード、米スタンフォード、英オックスフォードなど著名大学の研究機関において証明されたテクニックを112個紹介。著者の堀田秀吾氏は、明治大学法学部教授で、言葉とコミュニケーションをテーマに、言語学、法学、社会心理学、脳科学などのさまざまな学問分野を融合した研究を展開している。
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7付日」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2025年10月27日付：集計期間：2025年10月13日〜19日＞
