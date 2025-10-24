»ÔÀî¼ÓÜ¿¤Î20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡¡¡íÆ°¤«¤º¤Ë±¿Æ°¡í¤ò³ð¤¨¤ë¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤ÈÊë¤é¤¹Æü¡¹
20Ç¯Àï»Î¤Î¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¡£¼Ì¿¿±Ç¤¨¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï»êÆñ¤Î¶È
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ö¥é¥¤¥¯¤Î¿¹¡×¡£¿Íµ¤¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÀî¼ÓÜ¿¡Ê¤µ¤ä¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÆÃ¼ì¤Ê¥Þ¥Ë¥¢¥é¥¤¥Õ¤òÄÖ¤ë¥³¥é¥à¤À¡£º£²ó¤Ï¡Ö¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Éô²°¤Î¶ù¤Ë¡¢¤º¤Ã¤ÈÃÖ¤¤ÃÊü¤·¤Ë¤·¤Æ¤¢¤ë¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Â¤ò¾è¤»¤ë¤È¡¢º¸±¦¤Ë¤æ¤é¤æ¤é¤ÈÍÉ¤ì¡¢²¼È¾¿È¤«¤é¹ø¤òÍÉ¤µ¤Ö¤ë¤¢¤Î·ò¹¯´ï¶ñ¤Ç¤¹¡£°ú¤Ã±Û¤·¤ò¤¹¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤³¤ì¤Ï¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¼Î¤Æ¤è¤¦¤«¤Ê¡×¤È»×¤¦¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«ºÇ¸å¤ÎºÇ¸å¤Ç°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤ë¡£²È¶ñ¤Ç¤â²ÈÅÅ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¤Ê¤¼¤«¡¢µï¸õ¤È¤·¤ÆÄê½»¤·¤Æ¤¤¤ëÂ¸ºß´¶¡£¤â¤È¤â¤È¼Â²È¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤«¤ì¤³¤ì20Ç¯Íè¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤Þ¤Ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥Þ¥·¥ó¤ÏÌµ¸À¤Ç¡Ö¤µ¤¢¡¢¶âµû¤Ë¤Ê¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢»ä¤ÎÂ¼ó¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤·»Ï¤á¤ë¡£Éô²°¤ÎÃæ¤Ç¤Ò¤È¤ê¶âµû¡£¤·¤«¤â¿åÁå¤Ï¤Ê¤¤¡£¿ôÊ¬¤¿¤Ä¤ÈÂÎÃæ¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ì¡¢·ì¹Ô¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡©¡×¤Èºø³Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£ÇØ¹ü¤òº¸±¦¤ËÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¹ø²ó¤ê¤Î¶ÚÆù¤¬¤Û¤°¤ì¡¢¸ª¶Å¤ê¤ä¹øÄË¤ÎÍ½ËÉ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë......µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¼ÂºÝ¤Î¸ú²Ì¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢±¿Æ°¤é¤·¤¤ÅØÎÏ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢ÂÎ¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Îà¿²¤Ê¤¬¤é±¿Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´¶á¤³¤½¡¢¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤ÎºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¡£¿ÍÎà¤ÎÂÕÂÆ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¶¦ÈÈ´Ø·¸¤¬¡¢20Ç¯¤ò·Ð¤Æ²«¤Ð¤ó¤À¥Ü¥Ç¥£¤ÈÊ¿À®¤é¤·¤¤Ææ±Ñ¸ì¤Î¥é¥Ù¥ë¤Î¾å¤Ç¡¢¸«»ö¤Ë·ë¼Â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»×¤¨¤Ð¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¿ÍÎà¤ÎÍßË¾¤Î·ë¾½¡£¡ÖÅØÎÏ¤»¤º·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÖÆ°¤«¤º¤Ë±¿Æ°¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¿²¤Ê¤¬¤éÁé¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´êË¾¤ò¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¤ÈÂ¼ó¥Û¥ë¥À¡¼¤¬¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£ºÇ¹â¡£
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤·¤«»È¤ï¤Ê¤¤¡£ºÇ¸å¤Ë»È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£½»¤ó¤Ç¤ë²È¤ÎÁ°¤ÎÁ°¤Î²È¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿º¢¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£»È¤¦¤¿¤Ó¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ë¥×¥é¥°¤òº¹¤¹ºÝ¤Ë¶ÛÄ¥´¶¤¬Áö¤ê¤Þ¤¹¡£Æ°¤½Ð¤·¤¬Æß¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¡¢¡Öº£ÅÙ¤³¤½»à¤ó¤À¤Î¤«¡×¤È¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤ë¡£
¼ÂºÝ¤Ë»È¤¦¤È¡¢ÂÎ¤¬ÍÉ¤é¤µ¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡¢¤É¤³¤«¤Ç¾Ð¤¤¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡Ö¿Í´Ö¡¢¤³¤ó¤Ê»ÑÀª¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¡£ÂÎ¤¬¾¡¼ê¤Ë¶âµû¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤ëà¼õÆ°Åª¤ÊÂÎÁàá¡£¤¿¤«¤¬·ò¹¯´ï¶ñ¡¢¤µ¤ì¤É¶âµû¡£¤³¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢¤¿¤À·ìÎ®¤Î²þÁ±¤òÂ¥¤¹¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢Æü¾ï¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¥·¥å¡¼¥ë¤µ¤òÅº¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¼êÊü¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¤â¤Á¤í¤óÉáÃÊ¤Ï¡¢¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤ÏÉô²°¤Î¶ù¤Ç¤¿¤À¤ÎÂæºÂ¤È²½¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£ÀöÂõÊª¤ò°ì»þÅª¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤¿¤ê¡¢ÁÝ½üµ¡¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¥Û¥³¥ê¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ê¤â¤¹¤ë¡£¤¢¤ëÆü¡¢¤Õ¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤¦¤È¡¢¤É¤³¤«¼ä¤·¤²¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Äã¤¤¤¦¤Ê¤ê²»¤È¤È¤â¤ËÈà¤ÏÉü³è¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ»ä¤ÏºÆ¤Ó¶âµû¤Ë¡£ÂÎ¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¶âµû¤ËØá°Í¡Ê¤Ò¤ç¤¦¤¤¡Ë¤µ¤ì¤¿¿Í´Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢º¸±¦¤Ë¤æ¤é¤æ¤é¤È¡£¤½¤Î½Ö´Ö¡¢Éô²°¤Ï¿åÂ²´Û¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢Å·°æ¤Ë¤æ¤é¤æ¤é¸÷¤¬ÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡£ÂÎ¤â¿´¤â¤æ¤é¤æ¤é¤Û¤°¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¡·ù¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£ÉÔ»×µÄ¤ÊÁÖ²÷´¶¤È¡¢¡Ö¤¢¤ë¤¬¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤è¡×¤È¤¤¤¦à¥ì¥Ã¥È¡¦¥¤¥Ã¥È¡¦¥Ó¡¼´¶á¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÀµÄ¾¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢³Î¼Â¤Ë»ä¤ÏÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¤Ï¡¢»ä¤ÎÉô²°¤Ë¤¢¤ë°ìÈÖ¤ª¤«¤·¤Ê²È¶ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢°ìÈÖÍ¥¤·¤¤¥»¥é¥Ô¥¹¥È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¶âµû±¿Æ°¥Þ¥·¥ó¡£¼¡¤Î20Ç¯¤â¤è¤í¤·¤¯¤Ç¤¹¡£
¡ü»ÔÀî¼ÓÜ¿
1987Ç¯2·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ÊÆ¥Ç¥È¥í¥¤¥È°é¤Á¡£Éã¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¡¢Êì¤ÏÆüËÜ¿Í¡£¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥é¥¸¥ª¤Ë¤â½Ð±é¡£Ãø½ñ¡ØÅ´Æ»¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£¡Ù¤¬¹¥É¾È¯ÇäÃæ¡£¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¤Ç³Ú¤·¤ÆÁé¤»¤¿¤¤¡£¸ø¼°Instagram¡Ú¡÷sayaichikawa.official¡Û