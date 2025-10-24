173万再生され8.8万以上の「いいね」を獲得しているのは、ひとりぼっちの子猫がとったまさかの行動とその後の様子。投稿には「そういう魔法みたいなタイミングってありますよね」「本当にキセキですね」と、運命的な出会いに感動する視聴者からのコメントが寄せられています。

【動画：車の運転中、突然『目の前に飛び出してきた子猫』→慌てて停めると、まさかの行動に…】

車を運転中に子猫が！

Instagramアカウント「hiro shima」さんが投稿したのは、子猫の「まぎちゃん」との運命的な出会い。なんと、hiroさんが車に乗っているときに、突然目の前に飛び出してきたのだそうです。遠目から子猫とわかるほど小さく、hiroさんは思わず「嘘でしょ」とつぶやいてしまったそう。

hiroさんが慌てて車を端に寄せて停めると、子猫は「気づいてくれた！」とばかりにぴょんぴょん跳びはねるようにして近づいてきたといいます。あまりにも危なっかしい行動に、hiroさんは「わかった、わかった」と言いながらすぐに保護をしたそうです。

目が塞がってしまうかもと告げられ…

こうしてhiroさんのおうちにやってきたまぎちゃんですが、猫風邪にかかっていた影響で目ヤニがひどく、病院では目が塞がってしまうかもしれないと言われたとのこと。さらには排尿困難な子かもしれないと告げられたそうです。

生きていくのが難しい子だから母猫に育児放棄されたのかもしれない…。そう思ったhiroさんは、シリンジで食事を与えるなど懸命にお世話を続けたとのこと。するとまぎちゃんはみるみる元気になり、自分でトイレもできるようになったといいます。目もそれほど塞がらなかったとか。

たくさんの先住猫たちとの生活

実はhiroさんのおうちには、先住猫がたくさんいるのだそうです。猫好きの間でウワサされている猫の派遣組織・NNN（ねこねこネットワーク）にロックオンされているのかもしれませんね。

たくさんの先輩猫たちは一瞬でまぎちゃんを受け入れてくれたとのこと。先輩たちのおかげで、まぎちゃんはすくすく成長中だそうです。あのとき危険を顧みず車の前に飛び出したのは「どうしてもこのおうちに来たかったから」で間違いなさそうですね。

まぎちゃんの思いきった行動を見守った視聴者からは「いつまでも幸せがいっぱい待ってますように」「先輩猫さん共々、飼い主様と末永く幸せで穏やかに過ごせますように」と、祈りのコメントも届いていました。

Instagramアカウント「hiro shima」さんは、たくさんの猫たちと幸せそうに過ごすまぎちゃんの姿も投稿されていますよ。

写真・動画提供：Instagramアカウント「hiro shima」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。