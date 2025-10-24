病気で最後のアピールできず…不運にも見舞われた飯山志夢の現在

プロ野球のドラフト会議が23日に行われた。夢の世界への切符を手にする選手が多数生まれた裏側では、指名漏れの憂き目にあった選手もいる。ただ毎年、その苦境から野球を続ける道をつかみ、次のチャンスへ進む選手がいる。昨秋のドラフトで指名有力と見られながら、名前を呼ばれなかった2人の“その後”を追った。

今季、社会人野球の強豪ENEOSで「1番・中堅」の定位置をつかんだ飯山志夢（もとむ）外野手は、立正大4年だった昨秋、不運にも見舞われドラフト指名を得られなかった。最後のアピールと意気込んでいた秋のリーグ戦期間に新型コロナウイルスに感染。試合出場の機会が大きく減ったのだ。

夏には初めて大学日本代表入りし、国際大会にも出場。プロのスカウトからも俊足好打や強肩を高く評価する声が上がった。ただ飯山は「（指名が）100パーセントあるとは思ってなかったですよ。半々じゃないかと」と当時を振り返る。

だからこそ、秋のアピールも大切だと考えていたが、9月のリーグ戦が2週を終えたところで試合メンバーから名が消えた。新型コロナに感染し、さらに治ったところで「扁桃炎にもかかってしまったんです」。試合に復帰できたのは10月16日。約1か月を棒に振った。

「結局、最後の1カードしか出られませんでした。ドラフトもあると思って焦っていたんですが、熊谷の合宿所で休むことしかできませんでした」

果たしてドラフト当日、指名はなかった。進路はプロ一本に絞っており「決まらないんじゃないかという不安はありました」と正直な心情も吐露する。その中で届いたのが、強豪ENEOSからの誘いだった。入社するとチームの世代交代の波にも乗って定位置をつかみ、東京ドームの都市対抗野球に出場。自分に足りなかった部分も気づけたという。「簡単なアウトを減らすとか、ミスを減らすとか。まだまだできることはある」とレベルアップに余念がない。

来秋のドラフト解禁ももちろん頭にはあるが、大人が一投一打に全力を出し切る社会人野球の空気は「自分個人じゃなく、チームとして社員に、会社に勝利を届けるところが違うんじゃないかと、みんなでやるというか」と新鮮だった。業務でも経理部に配属され、グラウンドの内外で成長を続けている。

12球団から調査書も指名漏れ「ビックリして…」沼井伶穏の場合

全12球団から調査書が届きながら、指名がなかった選手もいた。東海大1年の沼井伶穏（れおん）投手だ。横浜隼人高では、最速151キロの剛腕として鳴らしたが、昨秋のドラフト会議では、最後まで名前を呼ばれなかった。

「自分としては指名されると思っていたので、ビックリして……」。これからどうしようという不安も頭をよぎったが、すぐに連絡が来た。東海大の長谷川国利監督からだった。かつて巨人のスカウト部長まで務めた人物だ。

「ずっと声をかけていただいていましたし、ドラフト後には『一緒に4年後のドラフト1位を目指そう』と言っていただいたんです」

進学すると早速春からリーグ戦デビューし、クローザーを務めた時期もある。6月の全日本大学選手権では青森大との1回戦で9回に登板し、1/3回を1失点。わずか10球だったが全国デビューを果たした。

選手権での登板を見た長谷川監督は「沼井の魅力はやっぱり唸るようなストレートですし、リーチもある。今日はなかなか見せられませんでしたけどね」と成長に期待し、沼井も「こういう舞台で先発して、沼井なら大丈夫と言ってもらえる投手になりたいんです」。次のチャンスを目指して走り出している。



（THE ANSWER編集部・羽鳥 慶太 / Keita Hatori）