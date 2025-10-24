É¹¼¼µþ²ð¡¢ÍèÇ¯½Õ¤Ë¥Õ¥£¥ë¥à¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Ä¥¢¡¼³«ºÅ
KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOURLAST GIGS OVERRIDE
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó KYOSUKE HIMURO FILM CONCERT TOURLAST GIGS OVERRIDE 2026Ç¯4·î25Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp NambaProgram¡§2016.04.23 OSAKA1Éô¡§12»þ15Ê¬³«¾ì / 13»þ00Ê¬³«±é2Éô¡§17»þ15Ê¬³«¾ì / 18»þ00Ê¬³«±é 2026Ç¯5·î03Æü¡ÊÆü¡ËZepp NagoyaProgram¡§2016.04.29 NAGOYA1Éô¡§12»þ15Ê¬³«¾ì / 13»þ00Ê¬³«±é2Éô¡§17»þ15Ê¬³«¾ì / 18»þ00Ê¬³«±é 2026Ç¯5·î10Æü¡ÊÆü¡ËZepp SapporoProgram¡§1Éô2016.04.23 OSAKA / 2Éô 2016.04.29 NAGOYA1Éô¡§12»þ15Ê¬³«¾ì / 13»þ00Ê¬³«±é2Éô¡§17»þ15Ê¬³«¾ì / 18»þ00Ê¬³«±é 2026Ç¯5·î17Æü¡ÊÆü¡ËZepp FukuokaProgram¡§2016.05.14 FUKUOKA1Éô¡§12»þ15Ê¬³«¾ì / 13»þ00Ê¬³«±é2Éô¡§17»þ15Ê¬³«¾ì / 18»þ00Ê¬³«±é 2026Ç¯5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËZepp HanedaProgram¡§2016.05.22 TOKYO1Éô¡§12»þ15Ê¬³«¾ì / 13»þ00Ê¬³«±é2Éô¡§17»þ15Ê¬³«¾ì / 18»þ00Ê¬³«±é Ticket Information1³¬¼«Í³ÀÊ¡§5,500±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë2³¬»ØÄêÀÊ¡§6,600±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë ¡¦Æþ¾ì»þ¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓÉ¬Í×¡¦1³¬¼«Í³ÀÊ¤ÏÎ©¤Á¸«²ÄÇ½¡¦2³¬»ØÄêÀÊ¤ÏÃåÀÊ»ØÄê ticket boardÀè¹Ô2025Ç¯10·î25Æü¡ÊÅÚ¡Ë10»þ00Ê¬¤«¤é11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23»þ59Ê¬¤Þ¤Çhttps://ticket.tickebo.jp/sn/override2026_tb