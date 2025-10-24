美女たちの“寝起き”って？ すっぴんに寝ぐせも…女性芸能人の貴重な瞬間をイッキ見
美しくメイクやヘアセットをしている人の最もギャップ溢れる瞬間、寝起き。ここでは、SNSで寝起きショットを公開している女性芸能人をご紹介。坂道グループ元メンバーから女性アナ、人気芸人まで、貴重な寝起き姿をまとめてみた！
【写真】普段とのギャップにキュン 女性芸能人の無防備寝起きショットをイッキ見
■山下美月
乃木坂46元メンバーで、現在放送中のドラマ『新東京水上警察』（フジテレビ系）や映画『愚か者の身分』、『新解釈・幕末伝』にも出演している山下美月は、6月に「寝起きポケカ開封 in ローマ」とインスタグラムに寝起きショットを公開。写真には帽子をかぶったカジュアルな装いの彼女が、『ポケットモンスター』のトレーディングカードを持ってリラックスした表情で笑う様子が収められている。
■浦野芽良
TBSアナウンサーで同局の『サンデー・ジャポン』ではレポーターも務めている浦野芽良は、9月の投稿の中で寝起きからメイクの様子、そして出勤中の姿を記録し、編集した動画をインスタグラム上で公開。起きがけでカメラに向かってあくびをする姿や出社してヘアメイクをする様子、さらにミーティングや収録を重ねていく様子が音楽と共にテンポよく映し出されていく。彼女のプライベートから仕事中のオフショットまで見られる貴重な動画に、ファンからは「すっぴんが可愛い〜」「あくび最高」「今、日本一美しいアナウンサー！」などの声が集まっている。
■藤咲凪
2023年に2児を育てるシングルマザーであることをテレビ番組で明かし話題となったアイドルでタレントの藤咲凪は、10月7日に「zzz」と飛行機で移動中のオフショットを自身のインスタグラムで公開。長時間の移動で就寝の合間だったのか、写真にはブランケットをかけて、髪に少し寝グセが付いた彼女が、疲れた様子でカメラを見つめている。藤咲の投稿に、ファンからは「寝起き凪ちゃんですかね？」「色白！ 肌綺麗すぎる」「きゃわ！」といった反響が寄せられている。
好感度最強の女性芸人、豪快寝ぐせを公開
■岸明日香
グラビアアイドルとして脚光を浴び、近年はタレントや女優としても活躍している岸明日香は自身のエックスで、9月に寝起きショットを公開。写真にはノースリーブの彼女が笑顔でカメラを見つめる様子が収められている。投稿の中で岸は「おはようございます」とファンにあいさつしつつ「寝起き裸眼やとなんか目が離れてます」とつづっている。彼女のレアな寝起きショットに、ファンからは「とてもキュートです」「寝起き裸眼もよき！」「綺麗で可愛いけど、違う人に見えたぁ〜」などのリプライが相次いでいる。
■やす子
お笑い芸人として抜群の好感度を誇るやす子は、9月に自身のエックスに「おはようございます」と寝起きショットを公開。起きた直後に撮影したのか、写真には、髪に豪快な寝ぐせを付けた彼女が寝ぼけ眼のままカメラを見つめる様子が収められている。プライベート感があふれすぎているやす子のオフショットにファンからは「髪がてんやわんやしてる」「スーパーサイヤ人状態」「寝癖姿のやす子チャンも最高 そして可愛い」といった反響が寄せられている。
