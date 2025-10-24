『フェイクマミー』第3話 “茉海恵”川栄李奈に予期せぬライバル出演 想定外のトラブルに見舞われる
波瑠と川栄李奈がダブル主演するドラマ『フェイクマミー』（TBS系／毎週金曜22時）の第3話が24日の今夜放送される。
【写真】いろは（池村碧彩）とお出かけすることなった薫（波瑠）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことから始まるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。波瑠が東京大学卒で現在求職活動中の花村薫を演じ、薫に“ニセママ契約”を持ちかける元ヤン社長・日高茉海恵を川栄が演じる。Snow Manの向井康二や中村蒼がニセママ契約に関わる人物を演じるほか、野呂佳代、橋本マナミ、中田クルミ、笠松将、田中みな実らもキャスティングされている。
■第3話あらすじ
授業参観を控え、柳和学園1年1組の子どもたちは母の日をテーマに作文を書いていた。しかし、いろは（池村碧彩）の原稿用紙は真っ白なまま。智也（中村）から呼び出された薫は、いろはと一緒に作文を仕上げるように言われてしまう。
作文に何を書いていいか分からないといういろはに、茉海恵は薫と3人でお出かけを提案。喜ぶいろはの希望でピクニックへ行くことになり、茉海恵はいろはの好きな星も見に行こうと計画を立てるのだった。
そんな中、茉海恵が社長を務める「RAINBOWLAB」の主力商品・虹汁の全国展開に予期せぬライバルが現れ、虹汁が並ぶ予定だった陳列棚が奪われてしまう。一刻も早く生産ラインを止めないと大きな損失が出てしまうため、茉海恵は苦渋の決断を迫られていた。そのトラブルはピクニック当日まで続いてしまう…。
金曜ドラマ『フェイクマミー』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
