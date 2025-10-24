◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ドラフト報道に携わって２０年以上になるが、これほど予測困難な“運命の日”は初めてだった。注目のスタンフォード大・佐々木麟太郎にはソフトバンクとＤｅＮＡが敢然と１位指名し、抽選の末にソフトバンクが交渉権を獲得した。

ここ数日、各球団のスカウトの間では「行く球団があっても不思議ではない」とのうわさが流れていたが、入団へのさまざまなハードルを承知しての指名には敬意を表するしかない。麟太郎の唯一無二の打棒が高評価をされていることの証左とも言える。これほどの逸材が指名可能なのに、指をくわえて黙って見ていられるか―という、ＮＰＢの意地も感じられる１位指名だった。

目玉の創価大・立石は意外にも３球団にとどまった。大抽選を避けて、チームの補強ポイントをしっかりと埋めにいく球団が多かった印象だ。健大高崎・石垣は２球団が競合。パ・リーグの豪快な土壌でスケールの大きな投手に育ってほしい。

先発ローテ投手の補強が急務の巨人は、社会人ＮＯ１左腕の鷺宮製作所・竹丸の単独指名に成功。６位の浦和学院・藤井は高校屈指の強打者。再来年のＤＨ制導入を踏まえての指名と見た。育成も含め全１１６人の未来が楽しみでならない。（編集委員・加藤 弘士）