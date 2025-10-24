女優の山口智子（６１）がドレスアップしたショットを披露した。

２４日までに東京・銀座のカルティエで行われたイベントに足を運んだ山口。「私が声優で参加したアニメ作品『ＬＡ ＰＡＮＴＨÈＲＥ ＤＥ ＣＡＲＴＩＥＲ』の上映シアターや、クリエイティブパートナーの浦沢直樹さんによるキャラクター原案やイメージボードなど、ここしか見られない特別なコンテンツが盛りだくさんです」などと説明し、会場で見て回る姿をアップした。

１７０センチの身長で小顔が際立つモノトーンコーデにフォロワーはほれぼれ。２０日に６１歳を迎えたばかり。「クラシックで素敵」「美し過ぎます」「永遠の憧れの女性」「かっこえぇ〜」「同じ年齢ですが、本当に智子さんは素敵」「これからも唐沢寿明さんといい夫婦でいて下さい」などの声が寄せられていた。

山口は自身がヒロインを務めたＮＨＫ連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」（１９８８年）での共演をきっかけに、俳優の唐沢寿明（６２）と９５年１２月に結婚。ＴＢＳ系「ダブル・キッチン」（９３年）の花岡都役、フジテレビ系「ロングバケーション」（９６年）の葉山南役などヒット作に多数出演。今月２日には所属事務所を夫婦そろって年内で退所し、来年から夫妻で「ＴＥＡＭ ＫＡＲＡＳＡＷＡ」を発足することを発表した。