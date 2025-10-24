ドジャース・佐々木朗希投手（２３）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。今季限りで退任した吉井監督にも言及し、ＰＳは守護神として活躍する右腕は「自分のパフォーマンスをしっかり出して活躍することが１番だと思うので、本当にそこに集中して、やるだけかなと思います」と、恩返しを誓った。

吉井氏は１９年に投手コーチでロッテに復帰してから、同年ドラフト１位の剛腕・佐々木を見守ってきた。現役時代、３２歳で海を渡り、９８年からメッツなど３球団を渡り歩いたメジャーリーガーの先輩。佐々木が３月１９日に東京ドームで行われたカブスとの東京シリーズ第２戦でメジャーデビューを果たした際には「これからキツイこともあるとは思いますけど、それ以上に楽しい事がたくさん待っていると思います。すべてを楽しみながら頑張って欲しいと思います。陰ながらこっそりと応援しています」と、佐々木に優しくエールを送っていた。

今季ドジャースに加入した佐々木は、開幕ローテ入りを果たしたが、右肘インピンジメント症候群で５月に離脱。マイナーで実戦復帰したのは８月だった。その後もなかなか状態が上がらず、救援陣が不安定なチーム事情もあって９月途中にリリーフへ転向。メジャーでは２試合にリリーフ登板しただけで、ポストシーズンに突入した。

ポストシーズンでは周囲の期待を上回る投球で、ブルペン陣の救世主となった。フィリーズとの地区シリーズでは第１、２戦目に２試合連続でセーブをマーク。突破のかかった第４戦では８回から登板して３回３６球で無安打無失点のパーフェクトに抑えてチームのサヨナラ勝ちにつなげた。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズでは、第１戦で１点を失って降板したが、第３戦で２点差を締めくくってセーブを挙げ、初の２日連続登板となった第４戦でも４点差を守って試合を締めくくり、リーグ優勝を決めた。ポストシーズンでは７試合に登板し、３セーブ、１ホールド。８イニングを投げて６三振を奪い、防御率は１・１３をマークしている。