トランプ大統領との初会談が迫る中、高市新総理がどんな関係を築けるのか、注目が集まっている。カギを握るのは、共通の“あの人”だ。

10月22日、「世界の真ん中で咲き誇る日本」と安倍元総理の言葉を引用して、外交への決意を述べた高市新総理。重要な外交日程が続く中、最大の正念場となるのが10月28日に行われる見通しの日米首脳会談である。

10月6日、トランプ氏は総裁選直後に「彼女は非常に尊敬される人物であり、深い知恵と強さを兼ね備えている。日本国民にとって非常に喜ばしい知らせだ」とSNSで祝意のコメントを投稿した。

アメリカメディアは、高市総理が安倍元総理と近い関係にあったことなどから「思い出を通じて絆を深める可能性が高い」と伝えている。

2016年11月、大統領就任前のトランプ氏と世界で最初に会った外国の首脳が、安倍元総理であった。トランプタワーで1時間半にわたって会談し金色のゴルフドライバーを手土産に、信頼関係づくりの第一歩を踏み出した。

その3カ月後、ホワイトハウスでの初めての首脳会談。約20秒にわたる固い握手を交わす。会談を終えると大統領専用機でフロリダへ。トランプ大統領の私邸「マー・ア・ラゴ」で晩餐を共にした。翌日は、互いの趣味であるゴルフを楽しむなど、親密な関係を印象づけた。トランプ大統領が初来日した際もゴルフ外交で交流。その後も会談を重ねるごとに、信頼関係を深めていった両首脳。こうした個人的な信頼関係こそが、安倍外交の大きな支えになったとの見方もある。

2025年10月20日、アメリカのグラス駐日大使は「大統領は、安倍氏の時と同じような関係を日本と築きたいと考えている」と語っている。

高市総理がその信頼のバトンをどう引き継ぐのか。「シンゾー」「ドナルド」に続く新たな関係、「サナエ」「ドナルド」の第一歩となるのか、注目が集まる。

現代アメリカの政治・外交が専門の前嶋和弘氏は、初の首脳会談の“注目ポイント”について以下のように語る。

「どんな内容がサプライズで出てくるかだと思う。関税や投資の内容、あるいは防衛費をGDP比2％を前倒しと高市さんも表明しているが、さらに高い約5％という数字を要求してくるかもしれない。この辺りのビーンボール（危険球）みたいなものがくるかどうかだ」（前嶋和弘氏、以下同）

高市総理×トランプ大統領の“相性”は？

ではトランプ氏から見た高市氏とは、どのような印象なのだろうか。前嶋氏は以下のように述べる。

「1つは安倍晋三氏がトランプ氏ととても仲が良かった点。もう1つは、トランプ氏は宗教右派に支えられている政権で、高市さんも宗教右派と近いイメージもある点から、高市さんを否定的には見ないかもしれない」（前嶋和弘氏、以下同）

「韓国の李在明（イ・ジェミョン）政権については、特定の宗教を捜査していることに『宗教弾圧だ』とSNSで書いていた。高市さんには、“シンゾーの友達”でもあり、自分の支持層にも歓迎されそうな悪くない人だというようなイメージを持っているのではないか」

高市氏とトランプ氏の“相性”は…。

「トランプ大統領は実は潔癖主義で、絶対にアルコールは飲まないし、ハンバーガーもダイエットコーラも同じものをずっと食べ続ける。ケチャップは特定のブランドで、ずっとゴルフしかしない。高市さんはそういうところに上手く合わせることができるのでは。庶民的なことが好きで、お高く止まっていないなど、2人は合うのかもしれない」

“安倍カード”は有効に使える？

高市氏がトランプ氏と関係を築いていく上で、いわゆる“安倍カード”は有効に使えるのだろうか。

「今年4月の相互関税の説明の時も『日本といえばシンゾーの国』と言っていた。“シンゾーの愛弟子”だというのは大きなPRポイントだろう」（前嶋和弘氏、以下同）

トランプ氏はこれまでも女性蔑視的な発言で物議を醸してきたが、高市総理とはどのように向き合うと考えられるだろうか。

「“シンゾーの愛弟子の女性”というように見るのではないか。そういった意味でも上手くやれると思う。イタリアのメローニ氏がうまくトランプ氏を動かしている。高市さんも将来的には、国際情勢の舞台でそういう役割を果たせるようになれば良いと思う」

（『ABEMAヒルズ』より）