【UEFAチャンピオンズリーグ】チェルシー 5−1 アヤックス（日本時間10月23日／スタンフォード・ブリッジ）

【映像】4人が囲む密集を突破した瞬間

アヤックスに所属する日本代表DFの板倉滉が、ダイナミックな攻撃参加を見せた。負傷明けながらもフル出場となった板倉のプレーにファンたちが反応している。

アヤックスは日本時間10月23日、UEFAチャンピオンズリーグのリーグフェーズ第3節でチェルシーと敵地で対戦した。板倉は、10月1日に行われたCLのマルセイユ戦以来となる公式戦のピッチに立った。

試合は、17分にMFケネス・テイラーが危険なスライディングタックルで一発退場となり、アヤックスが早々に数的不利に陥る。以降はチェルシーの猛攻にさらされ、1ー4の大差で前半を終えた。

さらに48分にも失点して4点差とされて迎えた直後の50分、これまで守備にはりつけにされていた板倉が攻勢に出る。最終ラインでパスを受けた板倉は、縦パスを入れたタイミングで高いポジションを取る。折り返しのボールを受けると、チェルシーの4選手に囲まれた密集地帯を一気に突破。ハーフウェイラインまで攻め上がり、FWミカ・ゴッツにボールを預けてさらに前進する。

そのままボックス内まで走り込むと、チェルシーの守備陣たちは捕まえきれずフリーに。右サイドに開いたFWラウール・モロにボールが渡ったところで、ボックス中央で待ち構えていた板倉が手を挙げてボールを呼び込んだが、このタイミングでパスは来ず。最終的にチェルシーの守備陣系が整ったタイミングでクロスボールが入ってきたが、板倉の手前でDFウェズレイ・フォファナにヘディングでクリアされた。

一連のプレーについてファンたちは「板倉がついに攻撃参加！5失点で板倉にスイッチ入った」「あーフィニッシュまで行って欲しかったなー」「戦術板倉で行くしかない」「板倉のめちゃくちゃいいオーバーラップ！一個早めにクロス欲しかったな」と板倉のプレーを称えている。

負傷により10月に行われた日本代表の活動を辞退していた板倉。久しぶりのピッチで存在感を見せたことで、ファンたちも「ヤングチェルシーにボコボコ。退場者いない状態で板倉にプレーさせたかったな」「チームは酷すぎる負け方だけど、ひとまず板倉の復帰は良かった」「早々に退場者も出して板倉的にも可哀想な試合だった」「ちょっとお粗末な試合。板倉の復帰だけが希望」「まぁ切り替えるしかない試合だったな。板倉もとりあえず復帰できて良かった」と大敗を喫したアヤックスの中で、板倉の復帰に対してポジティブな声が多く見られた。

（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）