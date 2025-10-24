欧州遠征中のなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）は、日本時間の10月25日にイタリア女子代表、29日にノルウェー女子代表と国際親善試合で対戦。この2試合に向けた予想布陣をまとめた。

【映像】衝撃！ 長谷川唯が「神トラップ」の瞬間

23名を招集したニルス・ニールセン監督は、メンバー発表会見で「ここからは、第2フェーズに入る。選手を知る段階から、より結果を求める段階に入る」と明言。就任後の10試合は4−3−3システムを固定したうえで、様々な選手をテストしてきたが、最初の大きな目標であるアジアカップは来年3月に迫っており、ワールドカップも2027年6月と時間が限られている。

指揮官は「アジアカップまではある程度は同じメンバーで戦いたい。もちろん常に門戸を開いているが、これからは準備ができている選手で戦いたい。全員に均等な出場時間を与えることは、おそらくもうしない」と語り、FIFAランキング12位のイタリア、同13位のノルウェーという強豪と戦える貴重な機会だけに、可能な限りベストメンバーでの戦いになりそうだ。

ポジション別に序列を見ると、まずGKは山下杏也加（マンチェスター・シティ）が絶対的な一番手。今夏にスペイン移籍を果たした平尾知佳（グラナダ）が二番手、大熊茜（INAC神戸レオネッサ）が三番手となる。

最終ラインは、いずれも膝の大怪我を乗り越えた清水梨沙（リヴァプール）が1年3か月ぶり、遠藤純（エンジェル・シティFC）が1年10か月ぶりの復帰。ニールセン監督は「清水は世界でも有数の右SB。右のほうが合っているが、（リバプールで担っている）左でプレーしてもらう可能性もある」と大きな期待を寄せる。また、クラブではトップ下も担っている遠藤については、「左利きの選手の少ない中で、彼女は素晴らしい左足のクロスを持っている。現時点では左サイドのＳＢかウイングで考えている」とコメントした。

右ＳＢは複数の選手を試してきた懸案ポジションで、左ＳＢは主力の北川ひかる（エヴァートン）が怪我により招集を辞退。この状況を考えると、清水と遠藤がいきなりレギュラークラスと見ていいだろう。左右をこなす守屋都弥（エンジェル・シティFC）、北川に代役として初招集された白垣うの（セレッソ大阪ヤンマーレディース）が控える形になるか。

ＣＢは今夏にイングランド移籍を果たした19歳の古賀塔子（トッテナム）がもはや大黒柱。彼女を軸に熊谷紗希（ロンドン・シティ・ライオネス）、南萌華（ブライトン）、高橋はな（三菱重工浦和レッズレディース）らがスタメンの座を争う構図になるだろう。

中盤は多士済々で選択肢が豊富

中盤で何よりも心強いのが、直近2回の代表活動をコンディション不良で辞退していたキャプテン長谷川唯（マンチェスター・シティ）のカムバック。彼女がインサイドハーフの核となるのは確実で、不在時に課題だった中盤の構成力は大きく質が上がるはずだ。その相棒はニールセン体制で存在感を高める松窪真心（ノースカロライナ・カレッジ）、アンカーは経験値的には長野風花（リヴァプール）がレギュラー格だろう。

ただ、アンカーとインサイドハーフで機能する宮澤ひなた（マンチェスター・ユナイテッド）、一発のミドルシュートで試合を一変させられる谷川萌々子（バイエルン・ミュンヘン）、そして長谷川との連携が最も良い籾木結花（エヴァートン）と中盤は多士済々で、指揮官がどんなトライアングルを組んでくるかは興味深い。20歳の小山史乃観（ノースカロライナ・カレッジ）もニールセン体制で初招集だが、「ずっと見てみたい選手だった。クラブでの素晴らしいプレーを代表でも出せれば、ワールドクラスのMFがチームに増えることになる」と指揮官は小さくない期待を寄せる。

3トップは、右から浜野まいか（チェルシー）、田中美南（ユタ・ロイヤルズ）、藤野あおば（マンチェスター・シティ）というトリオがニールセン体制のいわば鉄板。清家貴子（ブライトン）と植木理子（ウェストハム）に加え、マルチの籾木、遠藤、高橋、そして松窪などが前線に層の厚みをもたらすことになるだろう。

ちなみに、ニールセン監督は「結果を求めるためには、違うオプションの準備が必要。2トップや3バック、5バックなどの形も、試合展開によって選択できるようにしていきたい。アジアカップで起こりうるシチュエーションに対してしっかり準備したい」とコメント。従来通りに4−3−3を基本形としながらも、試合展開によっては異なるシステムを用いる局面もありそうだ。

（ABEMA／なでしこジャパン）

