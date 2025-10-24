¡ÚÆÈ¼«¡Ûµ¿ÏÇ¤Î¶È¼Ô¤òÄ¾·â¡Ö¾å³¤¥¬¥Ë¡×»ºÃÏµ¶Áõ¤Î°¼Á¼ê¸ý¡¡¡ÖËÜÊª¤À¡×¤È¼çÄ¥¤â¡ÄËÜÊª¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë°ã¤¦¡È¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¡É¡¡Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¤Î¹âµé¿©ºà¤Ç¡¢»ºÃÏµ¶Áõ¤¬²£¹Ô¡£
Ãæ¹ñ¤Î»Ô¾ì¤ÇÇä¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¡Ö¾å³¤¥¬¥Ë¡×¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Öº£¡¢µ¶Êª¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©¡×
Å¹Ä¹¡Ö»ä¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡×
¤·¤«¤·¡¢¥«¥Ë¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¿¥°¤òÀ¸»º¼ÔÂ¦¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¡Ä¡£
ÁÉ½£»ÔÍÛÀ¡¸ÐÂçïÞ³ª¹Ô¶È¶¨²ñ¡¦Õ¿åÀ¸¤µ¤ó¡Ö¤³¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
Ãæ¹ñ¤ÇÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¾å³¤¥¬¥Ë¡×¤Î»ºÃÏµ¶Áõ¡£FNN¤Ï¤½¤Î¼ÂÂÖ¤ò¼èºà¡¢µ¿ÏÇ¤Î¶È¼Ô¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï»ºÃÏµ¶Áõ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾å³¤¥¬¥Ë¤¬ÂçÎÌ¤Ë½ÐÉÊ
Ãæ¹ñ¤Î½©¤ÎÌ£³Ð¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ºà¡¦¾å³¤¥¬¥Ë¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¤³¤Î¥«¥Ë¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¹ÃÍå¤ÎÃæ¤Ë¤®¤Ã¤·¤ê¤ÈµÍ¤Þ¤Ã¤¿Ç»¸ü¤Ê¥«¥Ë¥ß¥½¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï10·î¤Ë¥á¥¹¥¬¥Ë¡¢11·î¤Ë¥ª¥¹¥¬¥Ë¤¬½Ü¤ò·Þ¤¨¡¢Ãæ¹ñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦³ÆÃÏ¤Ç³Ú¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ÎºÇ¤âÍÌ¾¤Ê»ºÃÏ¤Ï¡¢¾å³¤¤Î¤ªÎÙ¡¢¹¾ÁÉ¾ÊÁÉ½£»Ô¤Î¡ÖÍÛÀ¡¸Ð¡×¡£
·Ã¤Þ¤ì¤¿¼«Á³´Ä¶¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¸»º¼Ô¤Ë¤è¤ëÅ°Äì¤·¤¿ÉÊ¼Á´ÉÍý¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¡ÖÍÛÀ¡¸Ð¡×¤Ï¾å³¤¥¬¥Ë¤ÎºÇ¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡£
ÍÛÀ¡¸Ð¤Î¾å³¤¥¬¥Ë¤Ï¡¢Â¾¤Î»ºÃÏ¤Î¥«¥Ë¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÇÜ°Ê¾å¡¢»þ¤Ë¤Ï5ÇÜ¤â¤Î¹âÃÍ¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸å¤òÀä¤¿¤Ê¤¤¤Î¤¬°¼Á¤Ê¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¡Ö»ºÃÏµ¶Áõ¡×¡£
ÍÛÀ¡¸Ð¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤ë¾å³¤¥¬¥Ë¤Ï¡¢Ç¯´Ö1Ëü¥È¥ó¤¢¤Þ¤ê¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ëÎÌ¤¬¡ÖÍÛÀ¡¸Ð»º¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤ÆÎ®ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Á´ÍÆ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿µ¶Êª¤«¤é¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡¢ÍÛÀ¡¸Ð¤ÎÀ¸»º¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥«¥Ë¤ËQR¥³¡¼¥ÉÉÕ¤¤Î¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ëÂÐºö¤òÆ³Æþ¡£µ¶Êª¤ËñÙ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡¢»ºÃÏµ¶Áõ¤È¤ß¤é¤ì¤ë¾å³¤¥¬¥Ë¤¬ÂçÎÌ¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
²Á³Ê¤ÏÃæ¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ç800±ß¡Ê38.8¸µ¡Ë¤È¡¢ËÜÊª¤ÎÍÛÀ¡¸Ð»º¤Ç¤¢¤ì¤Ð°Â¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Â¾¤Î»ºÃÏ¤Î¥«¥Ë¤Ç¤¢¤ì¤Ð³ä¹â¤È¤¤¤¦ÈùÌ¯¤ÊÃÍÃÊÀßÄê¡£
µ¼Ô¥ê¥Ý¡¼¥È¡§
¤½¤·¤Æ¡¢¥¿¥°¤¬¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¤Î¤â¤Î¤È°ã¤¦¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£»î¤·¤Ë¤³¤Î¥«¥Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃíÊ¸¤«¤é¤ï¤º¤«1»þ´Ö¸å¡£ÀÖ¤¤¥Ý¥êÂÞ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥«¥Ë¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
³ÎÇ§¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥¿¥°¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÌÀ¤é¤«¤ËËÜÊª¤È¤Ï°ã¤¦¡£
¤·¤«¤â¡¢¥¿¥°¤ÏËÜÍè¤Ä¤±¤ë¤Ù¤ ¥«¥ËËÜÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥Ë¤ò¤·¤Ð¤ëÉ³¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¾å³¤¥¬¥Ë¤Ï´Ä¶¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¯¡¢ÉÊ¼Á´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¡Ö»ºÃÏÉÔÌÀ¤Î¥«¥Ë¡×¤Ï¡¢¿©¤Î°ÂÁ´¾å¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤ë¡£
µ¿ÏÇ¤Î¶È¼Ô¤òÄ¾·â
¤³¤Î¥«¥Ë¤òÁ÷¤Ã¤ÆÍè¤¿ÈÎÇä¶È¼Ô¤Ï¡¢¾å³¤»ÔÆâ¤Î»Ô¾ì¤ËÅ¹¤ò¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¼èºàÈÉ¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤ó¤À±ü¤Î¿åÁå¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÍÛÀ¡¸Ð¡×¤È½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤Ê¤¼¤«ºÇ½é¤ÎÊ¸»ú¤¬È¾Ê¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯ÍÛÀ¡¸Ð¤Î¤â¤Î¡©³Î¤«¤Ç¤¹¤«¡©
Å¹¼ç¡§
³Î¤«¤Ç¤¹¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
µ¶ÁõËÉ»ß¤Î¥«¥Ë¥¿¥°¤¬¤¢¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤è¤Í¡©
Å¹¼ç¡§
ËÜÊª¤À¤è¡£
ÅÏ¤µ¤ì¤¿¥¿¥°¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥«¥Ë¤Î¥¿¥°¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍÛÀ¡¸Ð»º¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤¬¡¢ËÜÊª¤È¤Ï¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
¥¿¥°¤ÏËÜÍè¡¢¿åÍÈ¤²¤ÈÆ±»þ¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤¬¡¢Å¹Ä¹¤Ï¡¢¤³¤Î¾ì¤ÇÆ²¡¹¤È¥¿¥°¤ò¼è¤êÉÕ¤±»Ï¤á¤¿¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡§
º£¡¢µ¶Êª¤¬Â¿¤¤¤Î¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
Å¹Ä¹¡§
»ä¤¬Çä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÊª¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤ÎÅ¹¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¿¥°¤òÍÛÀ¡¸Ð¤Î»ºÃÏ¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
ÁÉ½£»ÔÍÛÀ¡¸ÐÂçïÞ³ª¹Ô¶È¶¨²ñ¡¦Õ¿åÀ¸¤µ¤ó¡§
¤³¤ì¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª°ã¤¤¤Þ¤¹¡ª°ã¤¤¤Þ¤¹¡ªÍÛÀ¡¸Ð¤Î¾å³¤¥¬¥Ë¤È¤ÏÌµ´Ø·¸¤Ç¤¹¡£
´Ø·¸¼Ô¡§
¤³¤Î¥¿¥°¤ò¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¤¬¡©¼è¤êÄù¤Þ¤ê¥Á¡¼¥à¤ËÄ´¤Ù¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
µ¿ÏÇ¤Î¶È¼Ô¤ÏÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ÏÉ¹»³¤Î°ì³Ñ¡£
µ¶Êª¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ»õ»ß¤á¤ò¤«¤±¤ë¤Î¤«¡¢Ãæ¹ñ¤Ïº£¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¿©ºà¤ò¼é¤ëÆñ¤·¤µ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¡Ö¥¤¥Ã¥È¡ª¡× 10·î23ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë