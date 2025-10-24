º£ÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡È¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¡É·ÏÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤¬¿Íµ¤¡ÚTHE TIME,¡Û
¶ÚÆù¤ÈÈéÉæ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶ÚËì¡×¤ò¤Û¤°¤¹¡È¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥°¥Ã¥º¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÇä¤ì¶Ú¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¤É¤ì¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ûº£ÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡×¤Ã¤Æ²¿¡©¡È¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¡É·ÏÈþÍÆ¥°¥Ã¥º¤¬¿Íµ¤¡ÚTHE TIME,¡Û
¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤Ç¡Ö¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¡×
¼«Âð¤Ç¤É¤ó¤ÊÈþÍÆ¥±¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«³¹¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¸«¤Ê¤¬¤é¡È¶ÚËì¥í¡¼¥é¡¼¡É¤Ç¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤ÎÎ¢¤ò¥´¥í¥´¥í¡×¡Ê10Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡È¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÀ¾õ¤ÎÊª¤ò¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤È¤«ÂÀ¤â¤â¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Ê¤¬¤é¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
Â¿¤¯Ê¹¤«¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥°¥Ã¥º¤ò»È¤Ã¤¿¡Ú¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¡Û¡£
¶ÚÆù¤ÈÈéÉæ¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡Ö¶ÚËì¡×¤Î¸Ç¤Þ¤ê¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤Ç·ìÎ®¤òÎÉ¤¯¤·¡¢¥³¥ê¤Î²þÁ±¤ä¿ÈÂÎ¤Î½ÀÆðÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥¹¥È¥ì¥Ã¥ÁË¡¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ú¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¡Û¤Ç¤¹¡£
ÅÔÆâ¤Î²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤Ç¤â¡¢Ìó40¼ïÎà¤¬¥º¥é¥ê¡£
¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍ³ÚÄ®Å¹¡ÙËÙÀî ÊË¤µ¤ó¡§
¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó¤ÏÇ¯¡¹Çä¤ê¾ì¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸µ¡¹¤Ï¤â¤¦¾¯¤·±ü¤ÎÊý¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Ê¤Î¤Ç¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ÎÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ÊÇä¤ê¾ì¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
Ãæ¤Ç¤â¡¢¤¤¤Þ°ìÈÖÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¡Ö¥¨¥¯¥µ¥¬¥ó LUXE¡×¡Ê¥É¥¯¥¿¡¼¥¨¥¢/1Ëü3750±ß)¡£
4·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤é¥á¡¼¥«¡¼Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ôÌó10ËüÂæ¤È¿Íµ¤¤Î¥ï¥±¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤Ç¤¹¡£¡ÊÌóÉý8.9¡ß±ü¹Ô3.6¡ß¹â¤µ13.8cm¡Ë
¤½¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¢§1Ê¬´Ö¤ËºÇÂç3300²ó¿¶Æ°¤¹¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤µ¡£
¸ª¤ËÅö¤Æ¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
THE TIME,¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°Éô¡¡º´Æ£¤¢¤æ¤ßÉô°÷¡§
¡Ö¤ª¤ª¤¹¤´¤¤¡£Á´¿È¤Ë¿¶Æ°¤¬¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¢§¶¯¤µ¤Ï¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¡ÖÌµÃÊ³¬¤ÇÄ´Àá²ÄÇ½¡×
¢§¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥É¤Ë²Ã¤¨¥ï¥¤¥É¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥½¥Õ¥È´Ý·Á¡¦¥¹¥«¥ë¥×¡¦¥½¥Õ¥È¥Ö¥é¥·¤È5¼ïÎà¤Î¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¸ª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Æ¬¤«¤éÂ¤ÎÎ¢¤Þ¤Çµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤ò1Âæ¤Ç¥±¥¢¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¾®¤µ¤¤¡×¶¯ÎÏ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¬¥ó
¡Ö2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¼ê·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¿Íµ¤¡×¡Ê¡Ø¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥éÍ³ÚÄ®Å¹¡ÙËÙÀî¤µ¤ó¡Ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤µ¤òÄÉµÚ¤·¤¿¡Ö¥¨¥¯¥µ¥¬¥ó ¥Ý¥±¥Ã¥È¡×¡Ê¥É¥¯¥¿¡¼¥¨¥¢/6930±ß¡Ë¡£
¥¿¥Æ¥è¥³Ìó7cm¡ß¸ü¤µ3.8cm¤Î»Í³Ñ¤¤ËÜÂÎ¤Ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥Ø¥Ã¥É¤ò¤¤¤ì¤Æ¤âÉý9cm¡£¥¹¥Þ¥Û¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¤¹¡£
¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤äÎ¹¹ÔÀè¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥¹¥¥Þ»þ´Ö¡É¤Ë»È¤¨¤ë¼ê·Ú¤µ¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤Î¤Ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤È¡¢È¯Çä¤«¤é¥á¡¼¥«¡¼Îß·×ÈÎÇäÂæ¿ôÌó9ËüÂæ¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡×¤Ç¤Þ¤ë¤Ç¥×¥í¤Î»Ø°µ
¡Ö´é¡×¤Ë¤â¡¢¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¿Íµ¤¤ÎÇÈ¤¬Íè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡È¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡É ²Ë¤Ê»þ¤È¤«¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¥ê¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤ÏÎÉ¤¤¡×¡Ê30Âå½÷À¡Ë
¡Ö¡É¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡É ¤Ï¾®¤µ¤¤¥Ý¡¼¥Á¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤«¤é¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¡×¡Ê20Âå½÷À¡Ë
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡È¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤¤¤ÞÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥Ú¥ó·¿¤ÎÈþÍÆ´ï¡Ö¥¶¡¦¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¡ÊB-by-C/2Ëü3980±ß¡Ë¡£
¥Ú¥óÀè¤«¤é¤ÏÄ¾·Â¤Ï4mm¤Û¤É¤Î¥í¥Ã¥É¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥Ð¥Í¤Î¸ú¤¤¤¿ÀèÃ¼¤ò¡È¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡É¤ÈÅö¤Æ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡È¤Þ¤ë¤Ç»Ø°µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡Éµ¤¤Ë¤Ê¤ëÉôÊ¬¤Î¶ÚËì¤ò¤Û¤°¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥°¥Ã¥º¡£¼ª¤Î²¼¤Î¼ó¶Ú¤ò¡È¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡É¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
º´Æ£Éô°÷¡§
¡Ö¤ª¤ª¡Á·ë¹½±ü¤Þ¤ÇÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤¢¤Þ¤êÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥×¥í¤Î¿Í¤¬¥°¥Ã¤È²¡¤·¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¡×
¤Þ¤¿¡¢¥Ú¥ó¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ï3ËÜ¤Î¥í¥Ã¥É¤¬¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÄË¤ß¤ËÉÒ´¶¤ÊÉôÊ¬¤Ç¤â¶Ñ°ì¤Ë¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤Ë°µ¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ØB-by-C¡Ù¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¡¦µÈ°æºÌ¼Â¤µ¤ó¡§
¡Ö¤³¤³1Ç¯´Ö¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬Ìó7ËüËÜ¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï20¡Á30Âå¤ÎÊý¤Ë¤â¿Íµ¤¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¥í¡¼¥é¡¼¡×¡Ö¤«¤Ã¤µ¡×¤Î2WAY¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼
¡È¥Ý¥¹¥Ý¥¹¡É¿Íµ¤¤«¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼ïÎà¤Î¡È¥Ú¥ó·¿ÈþÍÆ´ï¡É¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤«¤Ã¤µ¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡ÊCellsh/3278±ß¡Ë¤Ï¡¢¶ÚËì¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¤¹¤ë¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤¬¡¢¥ê¥ó¥Ñ¤òÎ®¤¹¡É¤«¤Ã¤µ¡É¥×¥ì¡¼¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2WAY¥¿¥¤¥×¡£
º´Æ£Éô°÷¡§
¡Ö¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¤ÎÉôÊ¬¤Ï·Ú¤á¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯²¡¤»¤ë¡£¡ÈÅÀ¡É¤Ç¤Û¤°¤·¤¿¤â¤Î¤ò¼¡¤Ï¡ÈÌÌ¡É¤ÇÎ®¤¹¡£2¤Ä»È¤¨¤ÆÊØÍø¡×
Â¾¤Ë¤â¡¢3ËÜ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¹ÈÏ°Ï¤Ë¥±¥¢¤Ç¤¤ë¡Ö¥È¥ê¥×¥ë¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡×¡ÊCellsh/3828±ß¡×¤ä¡¢¡Ø3COINS¡Ù¤Ç¤â2WAY¤Î¡ÖÈþÍÆ¥í¡¼¥é¡¼&¥Ý¥¤¥ó¥¿¡¼¡×¡Ê1100±ß¡Ë¤òÈÎÇä¡£
1·î¤ÎÈ¯Çä¤«¤éÎß·×ÈÎÇäÂæ¿ôÌó2Ëü8000¸Ä¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿¤«¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¤É¤³¤Ç¤â¡È¥ê¥ê¡¼¥¹¡É¤Ç¤¤ë¼ê·Ú¤Ê¥±¥¢¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÊTHE TIME,2025Ç¯10·î20ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
