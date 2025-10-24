

暗号通貨ビットコインの発明者「サトシ・ナカモト」の正体は、いまも一切明らかにはなっていません。かつてはイーロン・マスクやピーター・ティールといった著名人も疑われていましたが、性別はおろか、個人なのかグループなのかもいぜんとして不明なままです。15年もの長い間、このナカモトの正体を追い続けたアメリカのジャーナリスト、ベンジャミン・ウォレスが探った先に浮かび上がってきた、ビットコインの誕生には切っても切れない危険な思想とは？ ベンジャミン・ウォレスの著書『サトシ・ナカモトはだれだ？』（小林啓倫訳）より、一部抜粋のうえ紹介します。

私はビットコインのことが頭から離れなくなった。その開発者についても、考えずにはいられなかった。もしかすると、こんなに難しく考える必要などないのかもしれない。インターネットというものは、しばしば再循環された空気でできているかのように思える。タイムスタンプをグラフ化し、変数の名前から読み取れるものまで考察する「ラップトップ上のシャーロック・ホームズ」たちは、電話をかけることすら試みていない。オンラインで事実とみなされた主張も、現実に触れた途端に溶けてしまうことが多いのである。

もしかしたらナカモトは、人間工学に基づいたゲーミングチェアに座り、キーボード操作でタコができた親指を動かしながら、私のような人物からの連絡をただ待っているだけなのかもしれない。ギャビン（ビットコイン開発者の一人）がサトシと連絡するのに使っていたというアドレス、satoshin@gmx.com 宛てに、私はインタビューを求めるメールを送ってみた。

容疑者その1「暗号技術者 アダム・バック」

返事を待つ間、私はナカモト候補として妥当だと思われる人物数名に連絡を取ってみた。その1人がアダム・バックである。彼は英国出身の暗号技術者で、1990年代に「ハッシュキャッシュ」というソフトウェアを開発した人物だ。これはスパム防止ソフトで、計算上のパズル（いわゆるプルーフ・オブ・ワーク）を用いてコンピューターが「正直」であることを証明させるという仕組みだった。

後にナカモトは、同じ技術をビットコインへと組み込むことになる。実際バックは、ナカモトから初めて連絡を受けたと公に知られる人物でもあった。バックが後に明かしたところによれば、彼は2008年8月に、ナカモトという聞いたこともない人物からメールを受け取り、その中でビットコイン・ホワイトペーパー（ナカモトが著したビットコインの基本的な仕組みを解説した技術論文）においてハッシュキャッシュを正しく引用する方法について聞かれたそうだ。

私はバックとメールでやり取りしたが、私自身はアミール・ターキ（初期のビットコイン開発者、ハッカー）が言ったことに説得力を感じていた。「アダムは彼のプロジェクト全般にわたって、一定したスタイルを持っている。彼のスタイルはサトシのそれとは一致していない」とアミールは語っている。彼は続けて、バックは標準的なプログラミング規約に従い、C言語を用い、ユニックス／リナックスのプログラマーであるのに対し、ナカモトはスタイルが一定せず、C++でコードを書き、ウィンドウズを使う人物であった、と説明した。

さらにバックは当時、プライバシー絶対主義者として知られており、ビットコインが匿名性を犠牲にする点には難色を示しそうな人物でもあった。ブロックチェーンの要点であり同時に落とし穴でもあるのは、そこで起きるあらゆることを誰もが確認できるという点だからである。また正体を隠そうとしている人物が、論文に載せる引用文献をわずか数件に絞っておきながら、その中に自分の著作を含めるというのは、不自然なほど不用意な行動ではないかと感じられた。

容疑者その2「eキャッシュ起業家 デビッド・チャウム」

当時の最も有力なナカモト候補は、デビッド・チャウムという人物だった。彼は体格がよく、ビルケンシュトックを履くeキャッシュ起業家で、北カリフォルニアでフォルクスワーゲンのバンを運転中に「ひらめき」の瞬間を得たり、また別のときにはジャグジーに浸かりながらアイデアを思いついたりしたという。チャウムは匿名での取引を可能にする暗号プロトコルを考案し、追跡不能なデジタルマネーに関する複数の特許を保有していた。

そしてオランダに拠点を置く彼の企業デジキャッシュを通じて、その構想を現実に最も近い形で実現しようとした人物でもある。さらに彼は、いかにも偽名を使いそうなタイプにも見えた。以前、ワイアード誌の記者が何気なく年齢を尋ねたところ、チャウムは「人には教えないことにしている」と答えたという。私がチャウムにメールを送ったとき、彼は「ちょっと手が離せない」と短く返信してきたきり、その後のメールには応じなかった。





しかし、長年にわたりチャウムと緊密に仕事をしてきたオランダ人暗号研究者ステファン・ブランドに電話で話を聞いたところ、彼はビットコインをつくったのはチャウムではないと確信しているようだった。「彼は本当に強力な匿名性を持たないものにはいっさい関わらないはずだ」とステファンは言う。また彼は、チャウムが博士号をもち「輝かしい学術的経歴」を持っているのに対し、ステファンの見立てではビットコインを生み出した人物は「学士レベルのセキュリティーエンジニアのようなものだろう」。

ステファンは、ビットコインには高度な設計の才覚が感じられるものの、最も感銘を受けたのはシステムに組み込まれたマーケティング上のインセンティブだと言う。またステファンは、ギャビン・アンドリーセンがナカモトではないかと疑ったこともあるという。ギャビンは否定していた、と私は伝えたが、ステファンは「これを作った人物は明らかに自分の正体を隠そうとしているわけだから、もし本人だとしても『そうだ』とは言わないだろう」と返してきた。

銃を持った数学者たち

ステファンがはっきりと感じていたことが1つある。それは、ビットコインが暗号技術に関する基本的な知識を必要とし、さらに分散化というリバタリアン的な経済思想によって動機づけられているように見えることから、これを考案した人物は、1990年代初頭に活動していたある過激なグループと関係している可能性が極めて高いという点だ。実際、ステファンだけでなく、別の人物も同じグループを指摘してきた。元メンバーだった人物いわく、そのグループは「銃を持った数学者たち」だった。

（ベンジャミン・ウォレス ： ジャーナリスト）