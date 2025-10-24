¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤Ç¸«¤Ä¤«¤ë¡Ä»Ô±Ä½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤·ÃËÀ1¿Í¤¬»àË´ ½»¿Í¤Î74ºÐÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¼è¤ì¤º¿È¸µ³ÎÇ§¿Ê¤á¤ë
¡¡23ÆüÍ¼Êý¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î»Ô±Ä½»Âð¤Î°ì¼¼¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢ÃËÀ1¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÅÄ»Ô¼êÏ¤Ä®ÈõÅÄ¤Î¡Ö»Ô±Ä¼êÏ¤½»Âð¡×¤Ç23Æü¸á¸å6»þÈ¾²á¤®¡¢¶á¤¯¤Ë½»¤àÃËÀ¤«¤é¡Ö2³¬·ú¤Æ¤Î1¼¼¤«¤é½Ð²Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É9Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½4»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢1³¬¤Î²Ð¸µ¤ÎÉô²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÉô²°¤Ë¤Ï¡¢¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î³Ô»³Ê¸ÃË¤µ¤ó(74)¤¬1¿Í¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤Ï°äÂÎ¤¬³Ô»³¤µ¤ó¤È¤ß¤Æ¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë²Ð»ö¤Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
