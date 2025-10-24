◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

楽天に１位指名された花園大・藤原聡大投手（２１）が、同校に在籍したお笑い芸人の安田大サーカス・クロちゃん（４８）も驚かせる最速１６０キロを目標に掲げた。同校初のＮＰＢ入りとなる最速１５６キロ右腕は「真っすぐに自信を持っている。１６０キロを目指して頑張ります」と力強く宣言。先輩を「ワワワワワァ〜［おんぷ］」と、仰天させる直球をプロの世界で披露する覚悟だ。

スポーツ報知を通じてエールを送っていたクロちゃんも早速、自身の「Ｘ」で反応。「プロ野球の後輩ができるしんよー！ おめでとう！」と喜んだ。思わぬメッセージに「見ました。ありがたいです。もし、お会いできたら、あいさつさせていただきたいです」と、共演を心待ちにした。

滋賀・水口３年春に投手に転向。花園大で花開き、速球が武器の即戦力に成長した。単独１位指名を受け、思わず言葉を詰まらせた。「プロになるためにこの大学に来たので、自分が初めて選んでいただいてうれしいです」。何度も周囲に感謝の言葉を口にした。

ルーキーイヤーの目標は初勝利。「任された場所でタイトルを取れるくらいの選手になりたいです」。大志を抱き、未踏の地・仙台へ行く。（直川 響）