心を軽くする「忘れる練習」

現代社会では、情報や経験が積み重なりすぎて、心が疲弊してしまうことが少なくありません。

そんなときに有効なのが「忘れる練習」です。

意識的に余計なものを手放すことで、心が軽くなり、新しい挑戦を受け入れる余裕が生まれます。

記憶のオーバーロードがもたらす負担

日常生活の中で、私たちは膨大な情報を処理しています。

過去の失敗、他人からの評価、SNSの情報……。

これらをすべて抱え込むと、判断力や集中力が低下します。

必要のない情報まで記憶していることが、心のオーバーロードを引き起こすのです。

意識的に忘れるという選択

忘れることは、単なる自然現象ではなく「意識的に行う技術」にもなり得ます。

例えば、日記に不安や悩みを書き出して外部化する、意識的に情報を遮断する、といった方法があります。

書き出した時点で心の負荷は軽くなり、忘れる準備が整うのです。

忘れることで余白が生まれる

忘れることは「無責任」ではなく、「余白をつくること」です。

不要な情報を手放すことで、思考のスペースが空き、新しい知識や経験を取り入れやすくなります。

これは、創造性や柔軟性を高める効果もあります。

「忘れる練習」は、現代を生きるうえで必要なセルフマネジメントの一つです。

抱え込みすぎた情報や感情を手放すことで、心は軽くなり、次の一歩を踏み出せます。

あ記憶するだけでなく、忘れることも積極的に活用するあ。

これが「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、心を軽くするために忘れる練習を取り入れ、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

また、新しくYouTubeチャンネル「佐藤航陽の宇宙会議」https://youtube.com/@ka2aki86 をスタートさせた。