ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º´ÆÆÄ¤Î¡ÈÊÖµÑÍ×ÀÁ¡É¤Ë¤â¡ÖÂç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡¡£²£³Ç¯¥ª¥Õ¤Î£Æ£Á¸ò¾Ä¤ÇÂ£¤é¤ì¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤Ï
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£±¡Ë¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢£²£´Æü¡ÊÆ±£²£µÆü¡Ë¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±ÀïÁ°Æü¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥Ç¡¼¤Ë½ÐÀÊ¡£ÆüÊÆÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤¬£Æ£Á¤À¤Ã¤¿£²£³Ç¯¥ª¥Õ¡£¥Ö·³¤Ï¥É·³¤Ê¤É¤ÈÊÂ¤ó¤Ç°ÜÀÒÀè¤ÎºÇ½ª¸õÊä¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤ÎÁèÃ¥ÀïºÇ½ªÈ×¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÉÒÏÓµ¼Ô¤¬ÂçÃ«¤¬¥È¥í¥ó¥È¤Ø¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤Ë¾è¤ê¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤òÈ¯¿®¡£¿¿Áê¤ÏÁ´¤¯¤Î¸íÊó¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢£²£´Ç¯£´·î¤Ë¥È¥í¥ó¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿»î¹ç¤Ç¤ÏÂç¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¸ò¾Ä¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥·¥å¥Ê¥¤¥À¡¼´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÈà¤¬²æ¡¹¤È¤Î¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤Î»þ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ÎË¹»Ò¤ò¤Á¤ã¤ó¤È»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡£¤½¤ì¤«¤é¡¢¥Ç¥³¥¤¡Ê°¦¸¤¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¡ËÍÑ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤Ê¡£¤½¤í¤½¤í²æ¡¹¤Î¤â¤Î¤òÊÖ¤·¤Æ¤¯¤ì¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤ò¸ò¤¨¤¿°ÛÎã¤Î¡ÈÊÖÉÊÍ×ÀÁ¡É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤ò¼õ¤±¤ÆÂçÃ«¤Ï¡Ö¤¦¤Á¤Î¥¬¥ì¡¼¥¸¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¡£ÊÖ¤¹¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤Æ¤â¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡£Âç»ö¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Ö¤¢¤Î¡Ê£Æ£Á¤Î¡Ë´ü´Ö¤âËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò´Þ¤á¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ê¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤¦¤¤¤¦¥Á¡¼¥à¤Î¿Í¤¿¤Á¤È¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤ÇÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö·ë¶É¤Î¤È¤³¤í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡Ê°ÜÀÒÀè¤Ï¡Ë°ì¤Ä¤·¤«Áª¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¹Ô¤±¤ë¤Ê¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Áª¼ê¤Îµ¤»ý¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡£¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿ÄÌ¤êÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¹ñ¤Ç¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÌîµå¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿ºòµ¨¡¢¥á¥¸¥ã¡¼£·Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡Ê£Ð£Ó¡Ë¤Ë¿Ê½Ð¡£ÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ñ¥É¥ì¥¹¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥á¥Ã¥Ä¤òÇË¤Ã¤Æ¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤ÏÂè£²Àï¤ÇÆóÅð¤ò»î¤ß¤¿ºÝ¤Ëº¸¸ª¤òÃ¦±±¡£Âè£³Àï°Ê¹ß¤â¶¯¹Ô½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÎÏ¤òÈ¯´ø½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï£²£³Ç¯£¹·î¤Ë¼õ¤±¤¿±¦Éª¼ê½Ñ¤Î±Æ¶Á¤ÇÂÇ¼ÔÀìÇ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£µ¨¤ÏÂè£´Àï¤ÎÀèÈ¯¤â¸«¹þ¤Þ¤ì¡¢ÆóÅáÎ®¤ÇÄ©¤àÄº¾å·èÀï¤À¡£
¡¡º£Ç¯¤Î£Ð£Ó¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÅê¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï£²»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ£²¾¡£°ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¦£²£µ¡££±£²¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¤Æ£±£¹»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÁ´£±£°»î¹ç¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¡¢£´£±ÂÇ¿ô£¹°ÂÂÇ¤ÎÂÇÎ¨£²³ä£²Ê¬¤Ê¤¬¤é¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£¹ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£