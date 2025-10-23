中学、高校時代はギャル男だった、お笑いトリオ・パンサーの菅良太郎さん。中学時代は学校もサボりがちで将来の夢もなかった菅さんですが、高校でのある出会いをきっかけに、お笑い芸人を目指すことになります。

【写真】「見た目なかなかのチャラ男ですね」パラパラにハマった高校時代の菅さん（6枚目/全11枚）

当時は受験しても、受かる高校なんてなかった

不真面目だった中学時代の菅さん

── 高校は通信制に通われたそうですね。今でこそ多い通信制ですが、30年前はまだまだ珍しかったと思います。なぜ通信制を選ばれたのでしょうか？

菅さん：通信制を選んだというより、それ以外に選択肢がなかったという感じでした。というのも、中学時代の僕はとても不真面目で、学校にあまりちゃんと通っていませんでした。たとえば数学なんて大人になったら使わないと思っていたので、意味のない授業に出る気にはなれなかったし、所属していたサッカー部もサボり気味。友人の家に集まっては、遊んでばかりいました。そんな感じなので勉強なんて全然できなくて。普通に高校受験しても受かる高校なんてなかったんです。

── ご両親はそんな菅さんを見て、怒ったりしなかったのでしょうか？

菅さん：めちゃめちゃ怒っていましたよ。学校に行くようにと毎日のように注意されていましたが全然、言うことを聞きませんでした。なにせ当時からギャル男で、髪の色を変えたり、カラコンを入れたりとけっこうやんちゃだったので。そうしたらある日、中学卒業後はオーストラリアに行くように両親から言われたんです。

── オーストラリアとはなんでまた？

菅さん：このまま日本にいたらダメになる、グレてしまうと思ったようで、逃げ場のない海外の高校に進学させようとしたみたいです。海外に行けば知り合いはいないし言葉も通じない。そういう八方塞がりな環境に身を置かせて、更生させようとしたんじゃないですかね。

ただ、僕としては絶対に避けたいわけです。海外なんてちっとも行きたくないし。それでどこか行ける高校がないか探していたら親が通信制の高校を提案してきて、それで進学することにしたんです。

── 進んだのは東京共育学園高等部という通信制高校サポート校でした。選んだ理由はなんですか？

菅さん：今は変化しているかもしれませんが、僕が通っていたときは校則があまりありませんでした。制服も着たい人だけでいいし、髪色の制限はなく、バイトもOK。

もちろん高校卒業資格を取得するために単位はしっかり取らないといけないし、レポート提出などもありますが、雨が降ったら行かなくても大丈夫なくらい自分のペースで通うことができたのはよかったですね。マイペースに学べるのが僕には向いていて、でも遅れていると先生がきちんと指導もしてくれました。

── 高校生活はどうでしたか？

菅さん：相変わらずギャル男でした。当時はギャル、ギャル男が流行っていた全盛期で、学校が終わったあとはバイトしたり、クラブに行ったり、パラパラ踊ったり。そんなことばかりしていましたね。

学校には僕のようなギャル男だけでなく、ヤンキー、いじめられて転入してきた人など、さまざまなタイプの人がいました。個性を尊重し合える環境で、いじめもなかったと思いますし、仲のいい友だちも高校でできました。

芸人を目指したのは転入生のひと言

エビフライのヘアアレンジ（Xより）

── ギャル男からどうしてお笑い芸人を目指したのか気になります。

菅さん：高校生活の途中までは特に将来の夢などはありませんでしたが、高校3年生のときクラスにアマチュア芸人をやっている女の子が転入してきたんです。当時の僕は相変わらずまじめに授業を受けていなくて、授業中にマンガを読んだりしながら、先生に怒られて。それに対してふざけたコメントを返していました。どうやらその返しがおもしろかったようで、ある日その女の子が「お笑い好きなの？」と話しかけてきたんです。お笑いはすごく好きだったのでそれを伝えると、「じゃあやってみたらいいのに。才能あると思うよ」って言われました。

── 運命を変えたひと言ですね。

菅さん：それでも最初はそんな気には全然なりませんでした。でも、あるとき学校の文化祭にお笑い芸人が来てライブを披露したんです。そのときに初めて生のお笑いを見たのですが、それがめちゃくちゃおもしろくて。それでお笑いの世界はすごく楽しいのかもしれないと思い、芸人を目指してみようと思いました。

── そこからどうやって芸人に？

菅さん：吉本興業のお笑い養成所のNSC東京に通おうと思い、卒業後に入学金を貯めるためにアルバイトをしました。学校の先生にも相談しましたが背中を押してくれましたね。芸人を目指すならいつまでも続けるものではないと、ギャル男もNSC東京に入る前に卒業しました。

── ご両親の反応はいかがでしたか？

菅さん：実はお笑いの道に進むことは言わなかったんです。「高校卒業後は行きたい専門学校があるからお金を貯める」と伝えると、「やりたいことが見つかったならよかった！」と深くは聞いてきませんでした。結局、在学中はなんの学校に通っていたかは知らなかったと思いますが、実家にNSC東京の友だちをよく連れてきていたので、会話の内容などでお笑いだと察していたのかもしれません。僕の口からはデビューしたこともコンビ名も、直接伝えたことはないですね。

ただ、両親からしたら高校時代のギャル男の僕は、そうとう「無気力」に見えていたようです。だから、「やりたいことが見つかった」ということで本当に安心したみたいですね。特に口出しすることはなく、ただただ陰ながら応援してくれたと思います。

…

両親に心配をかけながらもお笑い芸人として活躍を始めた菅さんですが、実はお父さんはかなりの自由人。菅さんが20歳のころに経営していた会社を辞めて、突然バリでラーメン屋をオープンしたそうです。会社を引き継いだのは公務員として勤めていたお母さん。突然のことに戸惑いながらも懸命に働いたことで、なんと業績は10倍に。大阪に支社まで作ってしまったというから驚きです！

取材・文／酒井明子 写真提供／菅 良太郎