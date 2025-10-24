「唐沢寿明」の“愛車”「高級スポーツカー」登場！ 「山口智子」と夫妻で乗る「ポルシェ」どんなモデル？

唐沢・山口夫妻、「ポルシェ356」で東北ラリーに登場

2025年10月4日、宮城県でチャリティイベント「GO！GO！ラリー in 東北 2025」が開催されました。

なかでも注目を集めたのが、俳優の唐沢寿明さんと女優の山口智子さん夫妻の参加です。愛車に乗って登場した2人の貴重な2ショットに、注目が集まりました。

【画像】超カッコイイ！ 唐沢寿明×高級スポーツカーの姿を画像で見る！

夫妻が乗っていたのは、どのようなクルマだったのでしょうか。

唐沢さんの「高級スポーツカー」が話題に！（Photo：時事通信フォト）

GO！GO！ラリーは、東日本大震災からの復興支援を目的に2019年から始まり、今年2025年10月で6回目の開催。

今回は、全国から集まったクラシックカー約100台が、震災遺構や復興施設を巡るスタンプ走行会として、仙台市・気仙沼市間を走行しました。

唐沢さんはイベント発起人でもあり、愛車のクラシックカーに山口さんを乗せて登場しました。

夫妻が乗車していたのは、ポルシェ「356スピードスター」の1954年式モデル。クラシックカー界でも特に人気が高く、希少性の高い一台です。

ボディカラーはホワイトで、オープントップのスピードスタースタイルが特徴。丸みを帯びたフェンダーやクラシックなグリルが、1950年代のドイツ車らしい造形美を際立たせています。

インテリアは布とレザーを組み合わせたシンプルな2シーター構造。木製ステアリングやアナログメーター類が備えられており、当時の雰囲気を色濃く残しています。

パワートレインには水平対向4気筒空冷エンジンを搭載し、年式によって出力は70から120馬力とされています。現在の市場では、状態の良いオリジナルモデルが数千万円で取引されることもあるなど、希少価値の高い車両です。

SNSでは「おふたりとも素敵すぎます！」「まさに理想のご夫婦ですね」「運転してる時の唐沢さんカッコいい」「クルマかっこいい」といったコメントが寄せられ、夫妻の自然な姿と愛車の存在感に多くの反響が集まりました。

※ ※ ※

唐沢寿明さん・山口智子さん夫妻といえば、イベント開催の2日前となる10月2日、所属事務所「株式会社 研音」からの退所を発表しています。

今回のイベント参加は、そうした節目のタイミングと重なったこともあり、今後の活動への関心がさらに高まっています。