納豆はネバれば、ネバるほどいい…じつは、これが案外正解かもしれない事実。なんと、あのネバネバは「生きている納豆菌どうしのやりとり」だった

私達の目には見えませんが、空気中には多くの微生物が飛び交っています。

こうした空気中に存在する微生物「大気微生物」は人類にとって最も身近な微生物であり、私達の健康にも少なからず影響を与えています。さらに、近年の研究では地球の気候、物質循環、そして生命の誕生と進化にまで大気微生物が貢献している可能性が明らかになってきました。

そんな「見えざる小さな巨人」、大気微生物とは一体どんな生き物なのでしょうか？

その正体に迫ったブルーバックスの『空飛ぶ微生物』から、興味深いトピックの数々をご紹介していきましょう。

日本人、ことに東日本の皆さんにはお馴染みの”キング・オブ・ザ・ご飯のお供”、納豆。今回は、あの糸引くネバネバの正体について解説します。じつは、あのネバネバは、納豆菌どうしの、強固な「きずな」とも言えるものだったのです。

微生物の細胞どうしをつなぐ「バイオフィルム」

以前の記事*で海洋の微生物を取り上げましたが、海洋に沈着すると増殖しやすい富栄養細菌は、もともと地上でも増殖しやすく、風で拡散されやすい性質をもっています。大気微生物をメタゲノム解析すると、上空数千ｍであっても、富栄養細菌の種が頻繁に検出されます。

＊海洋の微生物を取り上げた記事：夜の光景を知っていたら信じ難い。赤潮の、まさかの正体…じつは、海洋表面は独自の生態系が築かれている。泡の一粒、一粒に封じこまれている、驚愕の世界

そのなかでも、バチルス属やスタフィロコッカス属などの細菌群は、上空での優占種です。このように大気中で優占しやすい理由は、富栄養細菌がつくる有機物に秘密があります。その空飛ぶ秘密を秘めた有機物について考えていきましょう。

富栄養細菌の多くは、増殖が進むと多糖類などの高分子有機物を細胞外に分泌し、「バイオフィルム」という膜を形成します（図「バイオフィルムの形成と風送」）。 バイオフィルムは、微生物細胞の凝集体であり、分泌した細胞外高分子有機物で互いの細胞をつなぎとめています。平面にも広がりつつ、厚みも数mmくらいあります。

しかも、つなぎとめる有機物は、細胞同士をくっつけるため、粘りをもっています。

この粘り成分で有名なのが、納豆です。

「納豆のネバネバ」の正体は、バイオフィルム

納豆菌（バチルス・サブチリス）が生成する高分子有機物のポリグルタミン酸が、納豆の粘りの源です。このポリグルタミン酸は、アミノ酸のグルタミン酸が複数個つながって長く糸のようになった鎖状のポリマー分子です。この糸のような分子同士が膨大に絡み合うと、納豆のネバネバが生み出されるわけです。

納豆菌だけではなく、納豆菌が属するバチルス属全般や、スタフィロコッカス属なども粘りのある有機物を産出します。スタフィロコッカス属などは、納豆菌よりも強力な粘性成分を生成し、培養液が水あめのように粘ることがあります。

「食べてはいけない」粘りも

以前、ある菌を培養していたときに、あまりに培養液がよく粘るので、この菌を元に新しい納豆が開発できるのではないかと期待したのですが、遺伝子配列を調べたところスタフィロコッカス属でガッカリしたことがありました。

スタフィロコッカス属では、おいしい納豆はできませんし、納豆菌のバチルス・サブチリス以外の大豆発酵食品を食べるのはあまりお勧めできません。

たとえば納豆菌と同じバチルス属でも、炭疽菌であるバチルス・アンスラシスは、極めて高い毒性をもつのですが、この毒性成分が細胞外の粘り成分にあります。

納豆菌の菌種以外で納豆をつくるのは用心した方がいいかもしれません（と言いつつ、筆者は試作しては食べていますが）。

アレルギーを引き起こすこともある、納豆菌のネバネバ

納豆菌は我々に食べられるために高分子有機物を細胞外に生成しているわ けではありません。この有機物でバイオフィルムを形成し増殖を制御しているのです。バイオフィルム内に細胞同士が一定数集まると、お互いに分子レベルで信号を送りあ い、細胞外高分子有機物の生成を促し、凝集構造を強化します。

このような細胞間でコミュニケーションを取り合う機構をクオラムセンシングといい、集まった細胞が一定数を超えると、お互いの細胞が連携して抗生物質や病原性因子をいっせいに生産しはじめる細菌種もいます。

なお、クオラムセンシングによる産生物資とは違いますが、納豆の粘り成分に含まれるポリグルタミン酸は、クラゲの毒成分に含まれるポリガンマグルタミン酸（PGA）と類似しています。

海に頻繁に潜水するダイバーなどは、 クラゲに刺される機会も多く、クラゲの毒成分に対し、免疫が備わります。そのため、納豆菌を吸引してしまうと、過剰に免疫が生じ、アレルギーを引き起こすことがあります。

納豆菌なんか大気中を浮遊しているのか？ と思われる方もおられるかもしれませんが、上空数千ｍでも納豆菌は浮遊しています。

＊

アレルギーをもたることもあるとはいえ、納豆菌自体は、健康に恩恵をもたらす微生物「発酵菌」です。続いて、我々の生活にも深く密着する、納豆菌をはじめとした発酵菌の生態について、もう少し詳しく見ていきましょう。

