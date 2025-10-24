【毒のこども】「4つか、そっか」号泣必至！育児放棄された弟と姉の再会が迎える衝撃のラストシーン【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
「私に弟がいた!!」主人公の恵(めぐむ)は家の押し入れで1枚の古い写真を見つける。写真には離婚した両親と、幼い自分と弟が写っていた。弟の存在に大喜びした恵は、写真の裏の住所を元に、弟に会いに行く。しかし、そこで彼女を待ち受けていたのは悲惨な現実だった。
■ごみ屋敷で流した姉の涙
学校帰りに友達と訪ねたアパートの一室は、まるでごみ屋敷のような状態だった。育児放棄され、学校にも通っていないであろう弟が痩せ細った姿でドアを開け、奥にはだるそうに寝そべっている女性の姿がある。恵は言葉を失った。友達が「やばいって、ちょっと…帰ろう。これは無理」と促す。
ドアを閉められたあとも恵は「弟…かわいかった」と大粒の涙を流しながら絞り出すように言った。恵はその場を去ることができなかった。今帰ってしまえば、もう二度と“お姉ちゃん”だと名乗れない気がしたからである。
本作「毒のこども」の作者は、墨染清さん(@sumizomesei)である。2017年冬期のゲッサン新人賞や2021年5月期の新世代サンデー賞で佳作受賞の経歴を持ち、2024年12月まで「DLsite comipo」(viviON)にて連載を持っていた。墨染さんに本作について話を聞いた。
■弟の記憶を封印していた理由
恵は弟の存在について友達に「さっぱり覚えてない」と笑っていたが、実際はどうだったのか。つらい記憶を自分で意識せずに封印していたのだろうか。
墨染清さんは、「恵は弟のことを忘れていたわけではなく、考えないようにしていただけです。『弟の記憶＝自分の負の歴史の象徴』だったため、普段明るくふるまっている彼女は、その話題に触れようとしませんでした。誰かに話すことも、自分で思い出すことも避けていたのです」と、恵の心の葛藤を明かした。
■作者が惹かれる「埼玉県」の魅力
墨染清さんの作品の9割は、埼玉県が舞台になっているという。埼玉を舞台にする理由を尋ねると、「埼玉県が好きだからです。一度も訪れたことがないのに、なぜか惹かれるものがあります」と答えた。
「東京ほど人が多すぎず、かといって田舎でもなく、適度ににぎわいがありながらも穏やかな空気が流れていそう…。そんなイメージが私の中で定着しており、それが私の描きたい世界観とぴったり合うため、自然と埼玉を舞台にすることが多くなりました。いつか必ず埼玉県を訪れて、本場の空気を味わいたいと思っています！」
本作について読者からは「いい話でした」「ただ一言お姉ちゃんに『よく頑張ったね』って言ってあげたい」「ひぃ〜ひぃ〜泣けるぅ〜」という感想のほか、ラストのシーンについて「4つなんだ、ケーキ」「4つか、そっか」という感想も寄せられている。最後の展開までこの姉弟の心の動きを温かい目で見守り、読み進めてほしい。
取材協力：墨染清(@sumizomesei)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。