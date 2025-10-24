軽量で撥水加工された生地が雨の日も安心！【ニューバランス】のスーツケースがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
大容量でお手入れしやすい!【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ボックス型のトップローディングバックパックは、35Lの大容量で、A4やB4サイズ、14インチのPCも収納可能。軽量で撥水加工された生地が雨の日も安心。シンプルでおしゃれなデザインは通学やアウトドアにもぴったり。シューズ収納も完備しており、機能性とスタイルを兼ね備えたリュックとなっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
機能性を考慮し、湾曲した形状を採用。さらにステッチを追加し曲がりやすく体にフィットしやすい。
→【アイテム詳細を見る】
裏地カラーはライトグレーで、視認性が高く物を探しやすい。
メインルームとシューズルームに消臭性のあるデオドラントテープを採用。シューズルームは独立して他の荷物を汚さない設計になっている。
→【アイテム詳細を見る】
合成皮革部分にはマット調の合皮を使用することで、汚れやほこりが付きにくくなっている。
大容量でお手入れしやすい!【ニューバランス】のリュックがAmazonに登場!
ボックス型のトップローディングバックパックは、35Lの大容量で、A4やB4サイズ、14インチのPCも収納可能。軽量で撥水加工された生地が雨の日も安心。シンプルでおしゃれなデザインは通学やアウトドアにもぴったり。シューズ収納も完備しており、機能性とスタイルを兼ね備えたリュックとなっている。
→【アイテム詳細を見る】
機能性を考慮し、湾曲した形状を採用。さらにステッチを追加し曲がりやすく体にフィットしやすい。
→【アイテム詳細を見る】
裏地カラーはライトグレーで、視認性が高く物を探しやすい。
メインルームとシューズルームに消臭性のあるデオドラントテープを採用。シューズルームは独立して他の荷物を汚さない設計になっている。
→【アイテム詳細を見る】
合成皮革部分にはマット調の合皮を使用することで、汚れやほこりが付きにくくなっている。