23ÆüÍ¼Êý¡¢ºúÀîÂ¼¤Î¸©Æ»¤Ç¼ÖÆ±»Î¤¬ÀµÌÌ¾×ÆÍ¤¹¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿74ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å5»þÈ¾¤¹¤®¡¢ºúÀîÂ¼Àî¸ý¤Î¸©Æ»¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÂÐ¸þ¼ÖÀþ¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¡¢Á°¤«¤éÍè¤¿¾èÍÑ¼Ö¤ÈÀµÌÌ¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¿¿¼¼ÀîÄ®Àî¥ÎÆâ¤ÎÇÀ¶È¡¦ÀÆÆ£´´É×¤µ¤ó¡Ê74¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ª¤è¤½1»þ´ÖÈ¾¸å¡¢³°½ýÀÂçÆ°Ì®ÇËÎö¤Î¤¿¤á»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿£²£³ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸½¾ì¤Ï¡¢»³´ÖÉô¤òÄÌ¤ëÊÒÂ¦°ì¼ÖÀþ¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤Æ»Ï©¤Ç¡¢ÀÆÆ£¤µ¤óÂ¦¤«¤é¸«¤Æ¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê±¦¥«ー¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤¬»ö¸Î¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£