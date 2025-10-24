¡Ú¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Û¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¡¦º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¤Î¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡¡°éÀ®¤Ç¤Ï12µåÃÄºÇÂ¿¤Î8Áª¼ê»ØÌ¾
¡þ2025Ç¯¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ(23Æü)
¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤¬23Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËÜ»ØÌ¾¡¦°éÀ®¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¼ê13¿Í¤ò»ØÌ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Îº´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÁª¼ê¡£DeNA¤È¤Î2µåÃÄ¶¥¹ç¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾ëÅç·ò»ÊCBO(¥Á¡¼¥Õ¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¥ª¥Õ¥£¥µ¡¼)¤¬°ú¤Åö¤Æ¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2°Ì¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¡¦¶å½£¶¦Î©Âç¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹152¥¥í±¦ÏÓ¡¦°ðÀîÎµÂÁÅê¼ê¤ò»ØÌ¾¡£3°Ì¤Ï¥µ¥¤¥É¤«¤é¥Þ¥Ã¥¯¥¹147¥¥í¤òÅê¤²¹þ¤àÂçºå¾¦¶ÈÂç¡¦ÎëÌÚ¹ëÂÀÅê¼ê¤È¡¢2°Ì°Ê²¼¤ÏÅê¼ê»ØÌ¾¤ò3Áª¼êÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏËÜ»ØÌ¾¤ò12µåÃÄºÇ¾¯¥¿¥¤¤Î5Áª¼ê¤Ç½ª¤¨¤ë¤È¡¢°éÀ®¤Ç¤Ï12µåÃÄºÇÂ¿¤Î8Áª¼ê¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦°Ê²¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾Áª¼ê°ìÍ÷
¢¡ËÜ»ØÌ¾
1°Ì:º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº(¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¡¦ÆâÌî¼ê)
2°Ì:°ðÀîÎµÂÁ(¶å½£¶¦Î©Âç¡¦Åê¼ê)
3°Ì:ÎëÌÚ¹ëÂÀ(Âçºå¾¦¶ÈÂç¡¦Åê¼ê)
4°Ì:ÁêÎÉ²íÅÍ(´ôÉì¶¨Î©Âç¡¦Åê¼ê)
5°Ì:郄¶¶Î´·Ä(JRÅìÆüËÜ¡¦ÆâÌî¼ê)
1°Ì:ÃÓÅÄÛÙÂÀ(´Øº¬³Ø±à¹â¡¦Êá¼ê)
2°Ì:¹¾ºêÊâ(Ê¡°æ¹©Ê¡°æ¹â¡¦ÆâÌî¼ê)
3°Ì:ÂçÌðÎ°Úð(ÃæµþÂç¡¦Åê¼ê)
4°Ì:Âç¶¶ÎáÏÂ(¥ª¥¤¥¹¥«ÉÍ¾¾¹ñºÝ¹â¡¦ÆâÌî¼ê)
5°Ì:ÎëÌÚµ®Âç(CLUB REBASE¡¦³°Ìî¼ê)
6°Ì:Ä¹粼Ï¡ÂÁ(¼¢²ì³Ø±à¹â¡¦Åê¼ê)
7°Ì:¥¨¥ß¡¼¥ë ¥»¥é¡¼¥Î ¥×¥ì¥ó¥µ(¹¬Ê¡¤Î²Ê³Ø³Ø±à¹â¡¦³°Ìî¼ê)
8°Ì:Âç»³ËÌÅÍ(Ãæ±ûÂç ½à¹Å¼°ÌîµåÉô¡¦Åê¼ê)