Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤È°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬ÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤ò½éË¬Ìä¡¡Çò¤¤²ÖÂ«¼ê¸þ¤±ÇÒÎé¡¡Àï¸å80Ç¯

Å·¹Ä¤´°ì²È¤Ï¡¢Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢ÅìµþÂç¶õ½±¤Îµ¾À·¼Ô¤ò¤Þ¤Ä¤ëÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤ò½é¤á¤ÆË¬Ìä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
23Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÏÄ¹½÷¤Î°¦»Ò¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢Åìµþ¡¦ËÏÅÄ¶è¤ÎÅìµþÅÔ°ÖÎîÆ²¤ËÅþÃå¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
°ÖÎîÆ²¤Ï80Ç¯Á°¤Î1945Ç¯3·î¡¢Ìó10Ëü¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÅìµþÂç¶õ½±¤ä´ØÅìÂç¿ÌºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤¬¤Þ¤Ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤ÆË¬Ìä¤·¤¿¤´°ì²È¤ÏÇò¤¤²ÖÂ«¤ò¼ê¸þ¤±¤Æ¿¼¤¯ÇÒÎé¤·¡¢µ¾À·¼Ô¤ÎÌ½Ê¡¤òµ§¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¤´°ì²È¤Ï¡¢°äÂ²¤Ë¡Ö¤É¤Ê¤¿¤òË´¤¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢Àï¸å¤Î¶ìÏ«¤Ë´ó¤êÅº¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Àï¸å80Ç¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Î¾ÊÅ²¼¤Î°ÖÎî¤Î¹Ô»ö¤Ë°¦»Ò¤µ¤Þ¤¬Æ±¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢²Æì¡¦Ä¹ºê¤Ë¼¡¤¤¤Ç3²óÌÜ¤Ç¤¹¡£