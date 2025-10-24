Ãæ¹ñ¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¶¯¹ñ¡×ÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¡¡½ÅÍ×²ñµÄ¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¤¬½ªÎ»¡Ä½¬¶áÊ¿»á¤é½ÐÀÊ¡¡¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«³«È¯²ÃÂ®¤Ø
Ãæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¤¬23Æü¤Ë½ªÎ»¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Ãæ¹ñÆÈ¼«¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¥ì¥Ù¥ë¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ëÊý¿Ë¤Ê¤É¤¬¼¨¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤é¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢ËÌµþ¤Ç10·î20Æü¤«¤é³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¶¦»ºÅÞ¤Î½ÅÍ×²ñµÄ¡Ö4ÃæÁ´²ñ¡×¤¬23Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñ±Ä¡¦¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢²ñµÄ¤Ç¤Ï2026Ç¯¡Á2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÐºÑÀ¯ºö¡¢¡ÖÂè15¼¡5¥«Ç¯·×²è¡×¤Î¹ü³Ê¤¬ºÎÂò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñÆÈ¼«¤Î²Ê³Øµ»½Ñ¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¡Ö¥Ï¥¤¥Æ¥¯¶¯¹ñ¡×¤òÌÜ»Ø¤¹¤Û¤«¡¢¡ÖÆâ¼û³ÈÂçÀïÎ¬¤ò·ø»ý¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÊý¿Ë¤¬ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢2035Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÃæ¹ñ¤Î·ÐºÑÎÏ¡¢²Ê³Øµ»½ÑÎÏ¡¢¹ñËÉÎÏ¡¢Áí¹çÅª¹ñÎÏ¤È¹ñºÝÅª±Æ¶ÁÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¹â¤á¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎÂÐÎ©¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Ê¤É¤ÎÆÈ¼«³«È¯¤ò²ÃÂ®¤µ¤»ÂÐ¹³¤¹¤ëÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢Àè½µ¡Ö½ÅÂç¤Êµ¬Î§°ãÈ¿¡×¤ÇÅÞÀÒ¤È·³ÀÒ¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤¿À©ÉþÁÈ¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëÃæ±û·³»ö°Ñ°÷²ñ¤Î²¿±ÒÅìÉû¼çÀÊ¤Î¸åÇ¤¤Ë¡¢Ä¥¾ºÌ±»á¤ò½¼¤Æ¤ë¿Í»ö¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£