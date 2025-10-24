今夜の『探偵！ナイトスクープ』、エース探偵が河童に変身 風呂場でスタンバイ→まさかの展開に動揺
きょう24日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、エース探偵が「河童が怖い3歳の息子」を調査する。
【番組カット】元サッカー日本代表＆元プロ野球選手も参戦！水中かけっこ世界一決定戦
静岡県の女性（37）からの依頼。3歳の息子は、やんちゃ小僧で、注意をしてもなかなか言うことを聞かず、日々手を焼いている。そんなある日、「悪いことをすると河童が迎えに来るよ」と、河童の怖い映像を見せてみた。効果はてきめんで、息子は映像を見て大泣き。これで悪さも少しは収まるだろうと安堵していた。
しかし、ここ最近、息子は「河童のところ行かない？」としきりに聞いてきたり、寝言で「河童のところ行かないで」と言ったり…。ここまで怖がるとは思わず、見ていてかわいそうになってきた。親として“脅し育児”をしてしまったことを反省。
そこで、息子に「河童は怖くないんだよ」ということを分かってもらい、仲良くなって息子のトラウマを解消してもらえないだろうか、というもの。
動画を見せてもらったところ、息子は、お姉ちゃんにグーパンチをするなど、かなりやんちゃ坊主のようだ。そんな息子に見せていたのは、何ともおどろおどろしい兵庫県福崎町の河童のガジロウ。
さっそく、エース探偵は河童に変身し、風呂場でスタンバイ。しかし、不意に扉を開けられて動揺してしまう。「一緒に遊ぼう」と誘っても息子は逃げ出し、さらに全力拒否からの号泣。そこで、息子が好きだという恐竜のぬいぐるみを使って、徐々に距離を縮める作戦に出る。
このほか、竹山隆範探偵「水中かけっこ世界一決定戦！」、田村裕探偵「工事現場で結婚式を挙げたい！」を届ける。
