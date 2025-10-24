◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

ヤクルトから１位指名された法大・松下歩叶（あゆと）内野手（２２）は、今オフのメジャー挑戦を表明している村上の後継者としての期待にも自然体を強調した。今夏の日米大学野球では主将を務めてＭＶＰに輝いた三塁手。「比較されると思うんですけど、自分は自分の形でチームを引っ張っていけるような選手になりたい。まずは開幕スタメンを勝ち取れるように」と意気込んだ。

通算３０４本塁打で「ブンブン丸」の異名を取った池山新監督の印象を聞かれると「右打者でチームの中心」と即答した。「本塁打を数多く打てる技術だったり。僕も長くプロ野球の世界で活躍したいので、そういった心構えを聞いてみたい」。指揮官から現在は主将の山田に継承された“右の強打者”の系譜を自身も受け継ぐつもりだ。「打点王であったり、チームを勝たせられるような打者になりたいなと思います」と力を込めた。

東京六大学リーグでは通算１２本塁打。慣れ親しんだ神宮がプロでも本拠地となる。「打席に入った時の景色というか、構えた時の眺めというのが自分の中ですごく好き。そういうところでこれからもできると考えるとワクワクしてます」と笑った。村上の穴を埋めながらも、最下位からの逆襲を期す新生ヤクルト。法大の野手では０２年ドラフト自由枠で西武に入団した後藤武敏以来、２３年ぶりに最上位指名を受けた松下がそのカギを握る。（中村 晃大）