ドジャース・山本由伸投手（２７）が敵地でのブルージェイズとのワールドシリーズ第１戦前日の２３日（日本時間２４日）、カナダ・トロントのロジャーズセンターで行われた公式会見に出席した。ＷＳ２戦目の先発を託された右腕は「前回と同じパターンというか。順番なので、初戦はしっかり相手を見たり、そういったこともできますし。前回うまくいっただけに、自信を持っていけるかと思います」と自信をのぞかせた。

現地メディアからは、ブルワーズとの第４戦で３本塁打＆１０奪三振の離れ業を見せるなど、シリーズＭＶＰを獲得した同僚の大谷翔平投手についての質問も飛び、山本は「本当に特別で信じられない選手だなと思いますし、やっぱりこう、みんなすごい想像を高く、翔平さんがこんなプレーしてくれるだろうっていう想像をすごく高く設定してるのをさらに超えてきて、で、ファンの人がまた驚く。そういったのを何度も見て、本当にもう信じられない選手だなと思います」と誇らしげに語った。

山本はメジャー２年目の今季、開幕投手を務めて開幕戦で勝利投手になると、故障者が続出するチームにおいて唯一先発ローテを守り抜き、チーム最多１２勝（８敗）を挙げ、防御率もリーグ２位の２・４９と安定した成績を残した。ポストシーズンでもワイルドカードシリーズ第２戦の本拠地・レッズ戦で７回途中４安打２失点（自責０）で勝利に導くと、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第２戦の敵地・ブルワーズ戦では９回１１１球で３安打１失点の完投勝利をつかんだ。ワールドシリーズでは２５日（同２６日）に敵地での第２戦で先発することがすでに発表されている。

山本はここまでポストシーズンでは３試合に登板２勝１敗、防御率１・８３をマークし、１９回３分の２を投げて１８三振を奪っている。