◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

就任して初めての“大仕事”だった佐々木麟太郎のくじを外したＤｅＮＡの相川亮二監督（４９）は、囲み取材で「いきなり悔しい、すごい悔しいです」と顔をしかめた。

１位指名は当日に決まったという。スラッガーとしての実力はもちろん、「人間的にも素晴らしく、１チームだけでなく日本、世界に飛び出して発信していける選手」との評価から、リスクも覚悟で決断。木村洋太球団社長（４３）は「入団しないと思う選手に入札はしない」と話し、調査を重ねた上での指名だったことをうかがわせた。

指名選手の発表順はソフトバンクより先で、会場を大きく沸かせた。しかし、最後にソフトバンクも指名して一本釣り失敗。新指揮官は「甘くなかった」と苦笑いも、先に左手で引いたくじ引きについては「後悔はありません」と言い切った。

「来年も重要だけど、中長期的な意味で（１位は）打者」と、外れ１位も内野手の青学大・小田に。「チームを引っ張っていく選手になってほしい」と期待を寄せた。