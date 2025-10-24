◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

広島に１位指名された仙台大・平川蓮外野手（２１）は“コイのデラクルス”になることを誓った。今秋の仙台六大学リーグで本塁打、打点、盗塁の３冠に輝いた大型スイッチヒッター。同じ両打ちで、米メジャーで２４年に史上５人目の２０本塁打＆６０盗塁をマークしたレッズのスター遊撃手デラクルスが憧れだといい「トリプルスリーを目標にやっていきたい」と大志を掲げた。

１８７センチ、９３キロの体をかがめ、照れくさそうに会見場へ現れた。外れ１位で日本ハムと競合、外野手では今ドラフトで最初に名前が呼ばれ「まさかこの順位で」とニッコリだ。北海の監督を務める敦さんを父に持ち、親元を離れた４年間で体重は１５キロ増。５０メートル５秒９のスピードはそのままに、スケール感あふれるスラッガーへ成長した。

両打ちに転向した２年前からデラクルスの動画をＹｏｕＴｕｂｅなどで視聴し「自分と似ているところがある」と、高い身体能力を生かしたプレースタイルを研究してきた。チームカラーの赤、マークの「Ｃ」がレッズと共通した広島からの指名を受け「ちょっと近づけましたかね」。和製デラクルスを襲名する。（内田 拓希）

◆エリー・デラクルス ドミニカ共和国出身の２３歳。１８年にレッズと契約し２３年にメジャーデビュー。１９６センチ、９０キロの雄大な体格を誇るスイッチヒッターで、２４年には２５本塁打、６７盗塁で盗塁王。大の“大谷ファン”としても知られる。