¤Ê¤¼¥×¡¼¥Á¥ó¤Ë¤Ï·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬¸ú¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡½¡½¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤òÃ´Åö¤·¤¿ÀìÌç²È¤¬¸ì¤ë¡Ö¥í¥·¥¢¤Î¶¯¤ß¡×
¡¡½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡£ÊÆ¹ñ¤Ï·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ç¥í¥·¥¢¤Ë°µÎÏ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤òÄäÀï¤ËÄÉ¤¤¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤Ê¤¼¡¢¥í¥·¥¢¤Ï°µÎÏ¤Ë¶þ¤·¤Ê¤¤¤Î¤«¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¥í¥·¥¢À©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¡È¤¢¤ë¹ñ¡É¤ÎÂ¸ºß¤¬¡½¡½¡×¥í¥·¥¢¤Î¡È¶¯¤ß¡É¤È¤Ï
¡¡¥¤¥é¥ó¤Î³ËÊ¼´ï³«È¯¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Î¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¥¤¥é¥óÀ©ºÛÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤â»²²Ã¤·¡¢¹ñºÝÅª¤Ê·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î¸½¾ì¤ò½ÏÃÎ¤¹¤ëÎëÌÚ°ì¿Í¡¦ÅìµþÂç³Ø¶µ¼ø¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢À©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÎëÌÚ¶µ¼ø¤Î¿·´©¡ØÃÏ·Ð³Ø¤È¤Ï²¿¤« ·ÐºÑ¤¬Éð´ï²½¤¹¤ë»þÂå¤ÎÀïÎ¬»×¹Í¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤«¤éÈ´¿è¤·¤Æ¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¤¥±¡¼¥¹
¡¡·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¤¤¤Ä¤âÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¤½¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸ú²Ì¤¬À¸¤¸¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿ÅÙ¤â·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òÅê¤²¤«¤±¤é¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡·ÐºÑÀ©ºÛ¤Ï¡¢ÂÐ¾Ý¹ñ¤Î·ÐºÑÅª¤ÊÂÐ³°°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤±¤ì¤Ð¹â¤¤¤Û¤É¤½¤Î¸ú²Ì¤¬Âç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÌÄ«Á¯¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ³°Åª¤Ê·ÐºÑ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬¹â¤¤¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥í¥·¥¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤½¤Î¹ñ¤ò»Ù¤¨¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹ñ¤¬À©ºÛ¤ÎÍú¹Ô¤òÅ°Äì¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Âç¤¤ÊÈ´¤±·ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤ò¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¡¼¥À¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¼þÊÕ¹ñ¤ÈÎ¦Â³¤¤Î¹ñ¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤Ï¸ÂÄêÅª¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¤Ð¡¢¹ñ¶¤Î´Æ»ë¤¬½½Ê¬¤Ë¹Ô¤ÆÏ¤«¤º¡¢°Ç¼è°ú¤¬Èó¾ï¤ËÁý¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÅöÁ³¡¢±ø¿¦¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤Ï¡¢À©ºÛÂÐ¾Ý¹ñ¤È¤Î¼è°ú¤ÇË½Íø¤òÆÀ¤è¤¦¤È¤·¤Æ¡¢°Ç¼è°ú¤Ë²ÃÃ´¤¹¤ë¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢»ä¤¬ÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë°Ñ°÷¤È¤·¤ÆÄ´ºº¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê»ö°Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÆÃÄê¤Î¸Ä¿Í¤äÃÄÂÎ¤¬°Ç¼è°ú¤ÎÃç²ð¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢À©ºÛ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë·Á¤Ç¼è°ú¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦Îã¤Ë¤¤¤¯¤Ä¤â½Ð²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸
¡¡Æ±ÍÍ¤Ë¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤â¤¢¤Þ¤ê¸ú²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥í¥·¥¢À©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ñ¸»¤ä¿©ÎÈ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼«µëÎ¨¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¯¡¢ÂÐ³°Åª¤Ê·ÐºÑ°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤Þ¤º°ì¤Ä¤ÎÂç¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥¤¥ó¥É¤È¤¤¤Ã¤¿Âç¤¤Ê¹ñ¤¬¥í¥·¥¢À©ºÛ¤Ë¤Ï»²²Ã¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÆÃ¤ËÀ©ºÛ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ¤äÅÅ»ÒÉôÉÊ¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¥í¥·¥¢¤ØÍ¢½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¡¢À©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤ò¸º¤¸¤Æ¤¤¤ëÂç¤¤ÊÍ×°ø¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥í¥·¥¢À©ºÛ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¥í¥·¥¢¤ÎÃæ¹ñ¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤Ï¶Ë¤á¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥·¥¢¤ÎÁíÍ¢Æþ³Û¤Î¤ª¤è¤½40¡ó¤¬Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÍ¢Æþ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿Í¢½Ð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÃæ¹ñ¤¬ºÇÂç¤ÎÁê¼ê¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤«¤é¤¹¤ë¤È¥í¥·¥¢¤È¤Î¼è°ú³Û¤Ï¶Ë¤á¤Æ¾®¤µ¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤ÈÍ¢½Ð¡¢Í¢Æþ¤·¤Æ¤¤¤ë³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ´ÂÎ¤Î5¡ó°Ê²¼¤È¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÈóÂÐ¾Î¤Ê´Ø·¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤è¤¯¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤È¤¤¤¦¸À¤ï¤ìÊý¤ò¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¥í¥·¥¢¤ÏÃæ¹ñ¤ËÂç¤¤¯°ÍÂ¸¤·¡¢¼«Î§À¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸±¤Ë¤è¤ëÀ©ºÛ
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î±£¤ì¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÍø¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÝ¸±¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤¹¡£ÊÝ¸±À©ºÛ¤Ï¡¢¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤Î»þ¤Ë½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë»ºÌý¹ñ¤Ç¤¢¤ë¥¤¥é¥ó¤ä¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¸ú²ÌÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ÀÐÌý¤òÍ¢Á÷¤¹¤ë¥¿¥ó¥«¡¼¤ËÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£¥¤¥é¥ó¤Î¾ì¹ç¡¢¹ñÆâ¤Ë¤ÏÊÝ¸±²ñ¼Ò¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤ÎÊÝ¸±¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤â¤·»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¾ì¹ç¤ËÁ¥ÂÎ¤Ø¤ÎÊÝ¸±¶â¤Ë²Ã¤¨¡¢ÌýÎ®½Ð¤ËÈ¼¤¦½èÍýÈñÍÑ¤Ê¤É¤âµð³Û¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±²ñ¼ÒÃ±ÆÈ¤Ç¤ÏÇØÉé¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢ÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ÏºÆÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤Æµð³Û¤Î»ÙÊ§¥ê¥¹¥¯¤òÊ¬»¶¤·¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊºÆÊÝ¸±²ñ¼Ò¤Ï²¤ÊÆ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²¤ÊÆ½ô¹ñ¤¬ºÆÊÝ¸±»Ô¾ì¤«¤éÀ©ºÛÂÐ¾Ý¹ñ¤òÇÓ½ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤ÎÊÝ¸±¤â³Ý¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤Ë´Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢ÌµÊÝ¸±¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¿¥ó¥«¡¼¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀÐÌý¤òÍ¢½Ð¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê³°²ß¤â²Ô¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÀÐÌý¶ØÍ¢Á¼ÃÖ¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥é¥óÀ©ºÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÝ¸±À©ºÛ
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥¤¥é¥ó¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤¿ÊÝ¸±À©ºÛ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¤½¤ì¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥í¥·¥¢À©ºÛ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸¶Ìý¾å¸Â²Á³Ê¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¸¶Ìý¤òÍ¢Á÷¤¹¤ëºÝ¤Ë²Á³Ê¤ò1¥Ð¥ì¥ë60¥É¥ë°Ê²¼¡ÊÀ©ºÛ³«»ÏÅö½é¤Î¾å¸Â²Á³Ê¡Ë¤Ë¤·¤Ê¤¤¤ÈÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿Á¼ÃÖ¤Ç¤¹¡£2025Ç¯7·î¤Ë¤Ï¡¢¾å¸Â²Á³Ê¤ò»Ô¾ìÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤è¤ê15¡óÄã¤¤ÊÑÆ°²Á³Ê¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸¶Ìý¾å¸Â²Á³Ê¤ÎÀßÄê¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤òÌÙ¤±¤µ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤¬¥¬¥½¥ê¥ó¤Ê¤É¤ÎÀÐÌýÀ½ÉÊ¤ò°Â¤¯¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»×ÏÇ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢À¾Â¦½ô¹ñ¤ÏÀ©ºÛ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¸¶Ìý¤òÄ¾ÀÜ¥í¥·¥¢¤«¤é¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¤¥ó¥É¤Ê¤É¤Î¹ñ¤¬¥í¥·¥¢¤Î¸¶Ìý¤òÍ¢Æþ¤·¤ÆÀºÀ½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¥¤¥ó¥É»º¤Ê¤É¤Î¥¬¥½¥ê¥ó¤È¤·¤ÆÍ¢½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÍ¢Æþ¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£¸¶Ìý¾å¸Â²Á³Ê¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ºÛ±ª²ó¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤È¤¤¤¦ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥·¥¢¤Î¸¶Ìý¤¬»Ô¾ì¤Ë½Ð²ó¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ¤Ê¤É¤¬Â¾¤Î¶¡µë¸µ¤«¤é¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Á´ÂÎ¤Î¼ûµë¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬Êø¤ì¤Æ¡¢¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶²¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£´û¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê²ÒÌÀ¤±¤ÎÊª²Á¹â¤ÈÂÐ¥í¥·¥¢À©ºÛ¤Ç¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¹âÆ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¸¶Ìý²Á³Ê¤Î¹âÆ¤òË¾¤Þ¤Ê¤¤À¾Â¦½ô¹ñ¤Ï¡¢¥í¥·¥¢»º¸¶Ìý¤ÎÍ¢½Ð¤ÏÇ§¤á¤ë¤¬¡¢²Á³Ê¤òÄã¤¯ÍÞ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Þ¤êÄã¤¯ÀßÄê¤·¤¹¤®¤ë¤È¥í¥·¥¢¤¬Í¢½Ð¤¹¤ë¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥í¥·¥¢¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤òÍ¿¤¨¤Ä¤Ä¡¢¹ñºÝ»Ô¾ì²Á³Ê¤è¤ê¤âÄã¤¤²Á³Ê¤È¤·¤Æ¡¢»Ô¾ìÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤è¤ê15¡óÄã¤¤ÊÑÆ°²Á³Ê¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸±À©ºÛ¤ò¤«¤¤¤¯¤°¤ë¥í¥·¥¢
¡¡¤³¤ÎÀ©ºÛ¤Ë¤Ï°ìÄê¤Î¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤À¤ó¤À¤ó¤È¥í¥·¥¢»º¤Î¸¶Ìý¤Î»Ô¾ì²Á³Ê¤¬Åö½é¤Î¾å¸Â²Á³Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿1¥Ð¥ì¥ë60¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤Æ65¥É¥ë¡¢70¥É¥ë¤È¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¸ú²Ì¤¬Çö¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥í¥·¥¢¤ÏºÆÊÝ¸±¤ò³Ý¤±¤º¤Ë¼«¹ñ¤ÎÊÝ¸±¤Î¤ß¤Ç±¿¹Ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë°Ç¥¿¥ó¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Èó¾ï¤Ë¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤¤Í¢Á÷¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡´û¤Ë½Ò¤Ù¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥¿¥ó¥«¡¼¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¤½¤ÎÌý¤¬Î®½Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢´Ä¶¤Ø¤Î°±Æ¶Á¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤º¡¢¤½¤ÎÌý¤ò²ó¼ý¤·¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö±Æ¤ÎÁ¥ÃÄ¡×¤ÏÄÌ¾ï¤Ç¤âÊÝ¸±¤Î°ú¤¼õ¤±¼ê¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸Å¤¤¥¿¥ó¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¸Î¤Î¥ê¥¹¥¯¤ÏÈó¾ï¤Ë¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¸½Âå¤ÎÁ¥¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â°ìËü²ó¤Ë¿ô²ó¤¯¤é¤¤¤Î³ÎÎ¨¤Î¥ê¥¹¥¯¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìÅÙ»ö¸Î¤¬µ¯¤³¤ë¤È¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Èï³²¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢ÊÝ¸±¤ÏÉ¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥í¥·¥¢¤¬¤³¤¦¤·¤¿´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ä¥ê¥¹¥¯¤òÌµ»ë¤·¤¿¹ÔÆ°¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¥í¥·¥¢¤Î¥¿¥ó¥«¡¼¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹ñ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊÝ¸±À©ºÛ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢G7¤¬·ëÂ«¤·¤Æ¥í¥·¥¢¹ñÆâ¤ÎÊÝ¸±²ñ¼Ò¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÀ©ºÛ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
¶âÍ»¤ÎÃÏ·Ð³ØÅª¥Ñ¥ï¡¼¤ò°®¤ëÊÆ¹ñ¤ÈEU
¡¡·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¶âÍ»¤äÊÝ¸±¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈó¾ï¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈEU¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤¬²¤ÊÆ½ô¹ñ¤Î»ý¤ÄÃÏ·Ð³ØÅª¥Ñ¥ï¡¼¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥í¥·¥¢¤¬À©ºÛ¤ò¤¹¤êÈ´¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤ÏÂç¤¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥ê¥¹¥¯¤ò¼è¤é¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤äEU¤ÎÃÏ·Ð³ØÅª¥Ñ¥ï¡¼¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¸¶Ìý¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤Ê¤É¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤òÍ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶âÍ»Ê¬Ìî¤Ç¤ÏÂ¾¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú²ÌÅª¤ÊÀ©ºÛ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£À¤³¦·ÐºÑ¤Î¤¢¤êÊý¤ä¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÍÍ¡¹¤Ê·Á¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ëºòº£¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¤Þ¤À¶âÍ»¤ÎÃÏ·Ð³ØÅª¥Ñ¥ï¡¼¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤ÈEU¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤³¤Ç²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î°ì¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È¤Ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬¸ú¤¤Ë¤¯¤¤ÍýÍ³
¡¡¤¿¤À¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÃÏ·Ð³ØÅª¥Ñ¥ï¡¼¤Î¥ì¥Ð¥ì¥Ã¥¸¤ò¥¢¥á¥ê¥«¤äEU¤¬°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÈóÂÐ¾ÎÅª¤Ç¤¢¤ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤ÎºÇ½ªÅª¤ÊÌÜÅª¤Ï¡¢Áê¼ê¹ñ¤ÎÀ¯¼£Åª¹ÔÆ°¤äÀ¯ºö¤òÊÑ¹¹¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤ÏÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Î²óÏ©¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ÇÁê¼ê¹ñ¤Î·ÐºÑ¤Ë¥À¥á¡¼¥¸¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¹ñ¤Î·ÐºÑ¤¬º¤µç¤·¤Æ¤¯¤ë¤È¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¸½¾õ¤ò²¿¤È¤«¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ°µÎÏ¤ò¤«¤±»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ñ¤ÎÀ¯ºö¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢Ì±¼ç¼çµÁÅª¤Ê¹ñ²È¤Ç¤¢¤ë¤Û¤É¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÊÑ¹¹¤¬µ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¾Êý¡¢¸¢°Ò¼çµÁÅª¤Ê¹ñ²È¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤òÌÛ»¦¤·¡¢È¿È¯¤òÍÞÀ©¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢À¯ºöÊÑ¹¹¤¬µ¯¤¤Ë¤¯¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¤Þ¤µ¤Ë¥í¥·¥¢¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¸¢ÎÏ¤¬½¸Ãæ¤·¡¢¹ñÌ±¤¬¥×¡¼¥Á¥óÂÎÀ©¤ËÂÐ¤·¤Æ°Û¤ò¾§¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«¤é¤ÎÌ¿¤ò¥ê¥¹¥¯¤Ë¤µ¤é¤¹¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Þ¤¹¡£·Á¼°Åª¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤Ë¤âÁªµó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏËèÇ¯¹±Îã¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÌ±¤ÈÄ¾ÀÜÂÐÏÃ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÀïÁè¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë±¿Æ°¤ä¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î²ò½ü¤ò¼Â¸½¤·¤ÆÀ¸³è¤ò¼è¤êÌá¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦¹ñÌ±¤Î´ê¤¤¤Ï¡¢¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ñ²ÈÅªÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ÙÇÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡¢¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¶ì¤òÌµ»ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐ³°°ÍÂ¸ÅÙ¤¬Äã¤¤¤¿¤á¡¢»ÔÌ±À¸³è¤Ë·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ÉÔËþ¤ò¸À¤¨¤Ð¼«Ê¬¤ÎÌ¿¤¬´í¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¹ñ¤Ç¤Ï¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬·ÐºÑ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤¬À¯ºöÅ¾´¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¥é¥ó¤Ë¸ú¤¤¤¿·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬¤Ê¤¼¥í¥·¥¢¤Ë¤Ï¸ú¤«¤Ê¤¤¤Î¤«
¡¡·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ÏÀ¯ºöÊÑ¹¹¤Î²óÏ©¤«¤éÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤ò¤«¤±¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢Â¨ºÂ¤ËÀ¯ºöÊÑ¹¹¤¬µ¯¤³¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤ÏÌò¤ËÎ©¤¿¤Ê¤¤¤È¤«¸ú²Ì¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼õÀ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¹ñ¤È¤Ê¤¤¹ñ¤Ç¤Ï¸ú²Ì¤ÎÉ½¤ìÊý¤¬°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¯¡¹·ëÏÀ¤òÀè¼è¤ê¤·¤Æ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤Î·ÐºÑÀ©ºÛ¤¬À®¸ù¤·¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¥¤¥é¥ó¤Ë¤Ï¶Ê¤¬¤ê¤Ê¤ê¤Ë¤âÁªµóÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥¤¥é¥ó¤¬Ì±¼ç¼çµÁÅª¤Ê¹ñ²È¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥é¥ó¤ÎÁªµóÀ©ÅÙ¼«ÂÎ¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤òÅêÉ¼¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¥¤¥é¥ó¤Ï³Ë³«È¯¤ËÀÑ¶ËÅª¤ÊÀ¯ºö¤«¤éÅ¾´¹¤·¡¢¥¤¥é¥ó³Ë¹ç°Õ¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê·Ð°Þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÅÀ¤«¤é¹Í¤¨¤Æ¤â¡¢·ÐºÑÀ©ºÛ¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢ÁªµóÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤È¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ç¤ÏÂç¤¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤Á¤ó¤ÈÌ±¼çÅª¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¤òÁª¤Ö¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤ë¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤ä¤¹¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¥í¥·¥¢¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë·Á³¼²½¤·¤¿Áªµó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢Áªµó¤È¸Æ¤Ù¤ë¤Î¤«¤É¤¦¤«²ø¤·¤¤À©ÅÙ¤òºÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÎëÌÚ°ì¿ÍÃø¡ØÃÏ·Ð³Ø¤È¤Ï²¿¤« ·ÐºÑ¤¬Éð´ï²½¤¹¤ë»þÂå¤ÎÀïÎ¬»×¹Í¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÎëÌÚ°ì¿Í¡Ê¤¹¤º¤¡¦¤«¤º¤È¡Ë
1970Ç¯¡¢Ä¹Ìî¸©À¸¤Þ¤ì¡£95Ç¯¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØÂç³Ø±¡¹ñºÝ´Ø·¸¸¦µæ²Ê½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢2000Ç¯¡¢±Ñ¥µ¥» ¥Ã¥¯¥¹Âç³Ø¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸¦µæ½ê¸½Âå¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¸¦µæÀì¹¶Çî»Î²ÝÄø½¤Î»¡£ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¢ÊÆ¥×¥ê¥ó¥¹¥È¥óÂç³Ø¹ñºÝÃÏ°è¸¦µæ½êµÒ°÷¸¦µæ°÷¡¢¹ñÏ¢°ÂÊÝÍý¥¤¥é¥óÀ©ºÛÀìÌç²È¥Ñ¥Í¥ë°Ñ°÷¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ20Ç¯¤«¤éÅìµþÂç³Ø¸ø¶¦À¯ºöÂç³Ø±¡¶µ¼ø¡¢22Ç¯¤«¤éÃÏ·Ð³Ø¸¦µæ½êÄ¹¡£12Ç¯¡Ø±§Ãè³«È¯¤È¹ñºÝÀ¯¼£¡Ù¤ÇÂè34²ó¥µ¥ó¥È¥ê¡¼³Ø·Ý¾Þ¼õ¾Þ¡£
¥Ç¥¤¥ê¡¼¿·Ä¬ÊÔ½¸Éô